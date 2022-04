• El portero del Guadalajara, Miguel Jiménez, seguirá custodiando la portería de Chivas por tiempo indefinido mientras Raúl Gudiño no renueve su contrato con el club rojiblanco; pero todo indica que no estampará su firma para continuar en Chivas, pues las negociaciones están distantes debido a que el representante, o sea el papá, pide un incremento mayor al doble de lo que actualmente percibe el arquero, situación que la directiva no está dispuesta a cumplir.

• Lo que viene para Chivas y Raúl Gudiño es que el jugador no volverá al cuadro titular del Rebaño y que al final de este torneo quedará libre para contratarse con el club que se interese por sus servicios, ya que su contrato vence al finalizar el presente Clausura 2022.

• Desde hace tres torneos dos equipos de la MLS se interesaron en los servicios de Gudiño y ahí puede estar su futuro.

• Para fortuna de Chivas, el portero Miguel Jiménez ha cumplido con la encomienda de ser el arquero titular en los tres juegos que ya estuvo en el marco contra rivales importantes a partir de la novena jornada, ante Santos, América y Atlas, donde su equipo no perdió y solamente recibió un gol en el Clásico Tapatío.

• El técnico del Guadalajara, Marcelo Michel Leaño, está cumpliendo los designios de la directiva en cuanto a promover futbolistas de la cantera.

• En este torneo el timonel rojiblanco debutó al joven de 18 años, Sebastián Pérez Bouquet, quien ha participado ya en siete juegos, incluidos los clásicos ante América y Atlas, además, es costumbre del técnico incluir en las prácticas del primer equipo a elementos destacados de fuerzas básicas, como aconteció este martes con dos jugadores, Armando González de Chivas Sub-18 y Ariel Castro de Sub-16.

• Armando González Alba es actualmente líder de goleo de la categoría Sub-18 en la Liga MX y ha sido goleador en fuerzas básicas de Chivas desde 2018.

• Para mayor referencia es hijo del delantero de Chivas de la década de los 80 y 90, Armando González Bejarano.

• Antes de que surjan desinformaciones, hay que señalar que la directiva del Guadalajara decidió que el primer equipo viaje en autobús a Toluca y no en avión para su juego del domingo, pero no por ahorrarse una lana, sino porque en esta época es más práctico y cómodo para los jugadores el viaje por carretera, pues eluden estar dos horas antes en el aeropuerto, viajar a la Ciudad de México y luego el traslado a Toluca, porque ya no hay vuelos directos de Guadalajara a la capital del Estado de México.

