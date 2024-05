Infidelidades 5G

Evangelina tuvo un romance con el lechero. Él era casado y quién sabe si ella lo sabía, en ese entonces no había Facebook ni redes sociales dónde averiguarlo (o stalkear al sujeto). Al principio, dicen un par de vecinas, la parejita pasaba horas platicando en la banqueta, cuando su patrona se iba a trabajar y Evangelina se quedaba en la casa haciendo el aseo.

Sin celular ni mucho menos internet, el amorío pasó casi desapercibido. Hasta que un mal día Evangelina dejó entrar al lechero a la casa y se encerraron en la recámara principal. Dudo que fuera la primera vez que ocurría, pero esa mañana mi hermana y yo no habíamos ido a la escuela, así que los vimos entrar muy campantes al cuarto de mi mamá. Nos asustó ver al hombre dentro de la casa y cuando mi mamá regresó de trabajar le contamos todo. Obvio, la despidió.

Todo el asunto fue hace más de tres décadas y quedó en un chisme del barrio. A diferencia de hoy, que 7 de cada 10 mexicanos usan internet (según datos del Inegi), el espacio digital es una gran vecindad donde suelen ventilarse hasta los asuntos más privados, convirtiendo amoríos e infidelidades en la comidilla de miles de desconocidos.

Instagram, TikTok, X y Facebook son los escaparates preferidos para exhibir públicamente engaños y traiciones, donde la sanción de la pareja traicionada y del círculo cercano sobrepasa al escrutinio y juicio de extraños.

“Esta vez sí hablaré de todo, engañado por 2 meses enteros, viendo a otro a escondidas, se embarazó de él y me dijo que era mío, y no se imaginan la infinidad de cosas que me acabo de enterar, estaba con un monstruo”, publicó el empresario de Monterrey, Adrián Garza, conocido como “Mr. Hillman”, por como se llama su tienda de lentes.

En su Instagram @adriangarzavzz exhibió, ante sus más de 340 mil seguidores, la infidelidad de su prometida, la modelo Melissa Mejía. Ahí compartió capturas de pantalla de conversaciones privadas de su ex pareja, hizo videos contando detalles de cómo descubrió el engaño y hasta compartió una foto de la mujer con el supuesto amante. A raíz de eso, Melissa Mejía fue agredida y amenazada en redes sociales; apenas pudo dar la otra versión, donde señalaba violencia física y verbal por parte de su ex prometido.

Internet ha modificado relaciones de pareja y, en un arranque de enojo y dolor, basta un clic para revelar información sumamente personal a miles de desconocidos en el ecosistema digital, olvidando la seguridad e importancia de tu privacidad. Esto convierte en blanco fácil de críticas y ataques no sólo a los involucrados sino a su entorno personal.

“Que te pongan el cuerno es una cosa, pero darte cuenta de que te mandaban LOS MISMOS mensajes, las mismas fotos, las mismas canciones, a la p… misma hora, ese es otro p… JAJAJA”, publicó @DraLenchuga en cuenta de X, el 5 enero de este año. Minutos después compartió un hilo de mensajes exhibiendo los detalles del engaño, obvio, con todo y capturas de pantalla.

Para su suerte, a Evangelina ya no le tocó nada de eso. Lejos estaba del mundo de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque hoy basta un teléfono celular e internet para mostrar “al mundo entero” lo que sentimos y nos pasa. Sean encuentros furtivos, adulterios, enamoramientos, flirteos o simplemente encuentros de simpatía y amistad, la comunidad de las redes sociales opina, sanciona y juzga las relaciones de cualquier persona, dejando una huella cibernética de nuestras historias personales.

Las infidelidades siempre han existido, pero en el mundo de Evangelina sin duda era más fácil “salirse con la suya”. Hoy ya no. Hoy a quien se ande portando mal, ¡que las redes sociales lo agarren confesado!

