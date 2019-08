- Los reglamentos de la Liga MX sufren de muchas inconsistencias que luego saltan a la vista cuando ocurren casos singulares o poco frecuentes como el sainete que protagonizó el técnico de Tigres, Ricardo “Tuca” Ferretti, quien se negó a dar conferencia de prensa al finalizar el partido contra Atlas en el Estadio Jalisco, porque una estación de radio con derechos estaba transmitiendo en vivo desde la sala de conferencias.

- Primero hay que puntualizar que en todas las conferencias de prensa al término de los juegos de la Liga MX y en competencias internacionales, los medios de comunicación con derechos y muchos sin ellos, pueden transmitir en vivo las declaraciones que ofrecen los técnicos de los equipos; por lo tanto el timonel de Tigres no tenía jurisdicción para condicionar la transmisión en vivo de su conferencia de prensa.

- También hay que señalar que el Reglamento de Sanciones de la Liga MX estipula en el Artículo 31 que los técnicos que no acudan a la conferencia de prensa al finalizar el partido se harán acreedores a una multa de mil UMAs (aproximadamente 85 mil pesos) la primera vez, a dos mil UMAs la segunda, a tres mil UMAs la tercera y posteriormente a un partido de suspensión más multa.

Pero es aquí donde está la laguna del reglamento, ya que “Tuca” Ferretti sí acudió a la conferencia, pero no quiso hablar porque impuso condiciones, es decir que no le pueden multar por no comparecer, luego entonces podrá seguir haciendo sus caprichos a menos que sea más preciso el reglamento.

Cabe mencionar que muchas veces cuando Tigres gana un partido el “Tuca” Ferretti no comparece a la conferencia de prensa, sino que manda a un jugador y jamás la Comisión Disciplinaria ha dado a conocer la sanción correspondiente.

- Quien no se va a salvar de una sanción económica mínima de dos mil UMAs es el técnico de Cruz Azul, Pedro Caixinha, por violar el Código de Ética de la FMF al referirse al jugador de Tijuana, Leonel Miranda, de quien dijo que su técnico lo castigó por andar de parranda, siendo que a decir de la directiva de Xolos el futbolista estaba lesionado.

El Club Tijuana envió a la Disciplinaria una solicitud de investigación en contra de Pedro Caixinha y sin duda procederá una sanción, aunque ésta podrá tardar como de costumbre varios días.

- Gran molestia causó en el portero colombiano del Atlas, Camilo Vargas, no ser convocado a la Selección de su país por el técnico, Carlos Queiroz, para los juegos ante Brasil y Venezuela en fecha FIFA los días 6 y 10 de septiembre.