• La cadena de televisión ESPN canceló las negociaciones con Grupo Orlegi por los derechos de transmisión del Atlas.

El nuevo dueño de los Zorros pidió a ESPN alrededor de 15 millones de dólares por año, cifra que no está dispuesta a pagar la televisora.

Ahora la directiva rojinegra negocia con TV Azteca en televisión abierta pero en este caso Atlas tendría que seguir jugando en viernes por la noche.

• Televisa manda en el futbol mexicano, una muestra más es que el América puso como condición para dar el visto bueno a FC Juárez de jugar en Primera División que firmara los derechos de televisión con Televisa.

Por otro lado, Fox Sports tiene graves problemas financieros por pagar cifras fuera de proporción por derechos de transmisión al Monterrey, Tijuana, Santos, León, Pachuca y Querétaro, razón por la cual la cadena en Latinoamérica está en venta.

• El Atlas podrá contar para el Apertura 2019 con el delantero argentino, Ricardo Álvarez, quien se recupera satisfactoriamente de la cirugía de ligamento cruzado que le fue practicada en noviembre del año pasado.

El pronóstico de recuperación fue de seis a ocho meses, los cuales cumplirá antes de iniciar la nueva temporada.

“Ricky” Álvarez trabaja la pretemporada del Atlas en la Riviera Maya integrado al equipo y de acuerdo a su recuperación no tendrá problema para iniciar el nuevo torneo.

• Quien no alcanzará a recuperarse totalmente antes del arranque del torneo es el volante chileno, Lorenzo Reyes, sin embargo podría reaparecer a partir de agosto.

“Lolo” Reyes sufrió rotura del tendón de Aquiles y fue operado el primero de febrero, el diagnóstico de recuperación fue de seis meses, es decir que cumplirá el plazo a finales de julio. Lorenzo acompaña al Atlas en la pretemporada de la Riviera Maya con trabajos diferenciados.

• La venta del Atlas a Grupo Orlegi afectó la continuidad del defensa central, Ánderson Santamaría con los Zorros, ya que los derechos federativos de este seleccionado peruano son propiedad del Puebla y la relación de hermandad que existía entre el conjunto de la franja y los rojinegros, ambos administrados por Grupo Salinas, permitió que Santamaría llegara al Atlas a préstamo por seis meses.

Ante la compra del Atlas por Grupo Orlegi Santamaría tiene que regresar al Puebla, pero a los camoteros no les interesa el jugador y lo ofrecen al Atlas pero ya no en préstamo sino en venta por la suma de 2.5 millones de dólares, cifra que los rojinegros no están dispuestos a pagar.