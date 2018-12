• El técnico del equipo Chivas Sub-20, Alberto Coyote, forma parte muy importante del cuerpo técnico de José Cardozo en el Mundial de Clubes, ya que fue designado por la directiva para recabar información del conjunto japonés, Kashima Antlers, primer rival del Guadalajara en esta competencia mundialista.

• Alberto Coyote viajó el pasado 10 de noviembre a Teherán, la capital de la República Islámica de Irán, a presenciar la Final de vuelta de la Liga de Campeones de Asia 2018, entre el club japonés, Kashima Antlers y el equipo iraní, Persépolis.

El conjunto nipón ganó 2-0 al Persépolis la Final de ida en el Estadio de Kashima el 3 de noviembre y en la vuelta una semana después empataron 0-0 en el Estadio Azaid de Teherán, para adjudicarse el conjunto Kashima Antlers su boleto al Mundial de Clubes.

• Alberto Coyote solamente asistió a la Final de vuelta de la Liga de Campeones de Asia en Teherán y recabó toda la información posible del club japonés Kashima Antlers.

El día de la Final en Irán el equipo Chivas Sub-20 jugó su compromiso de la jornada 16 del Torneo Sub-20 en la ciudad de León contra el cuadro esmeralda, pero Alberto Coyote no estuvo con su equipo al igual que en la actual Final del Torneo Sub-20 entre Chivas y León, donde el cuadro rojiblanco no cuenta con su técnico porque viajó a Emiratos Árabes Unidos como auxiliar de José Cardozo en el Mundial de Clubes.

No es casual que Alberto Coyote forme parte del equipo de trabajo de Cardozo, ya que durante la temporada también ha sido auxiliar del técnico rojiblanco asistiendo a los partidos del primer equipo como apoyo desde la tribuna.

• Al equipo Lobos BUAP lo salvó la cancelación del Draft que se tenía programado celebrar los días 11 y 12 de diciembre en Toluca, ya que con la implementación de la nueva forma de realizar transferencias de la Liga MX con el Sistema Integral de Información Deportiva (SIIID), el conjunto poblano podrá realizar transferencias de jugadores hasta el 27 de diciembre, siendo que en el formato anterior estaría impedido de participar en el Draft por el adeudo de tres quincenas que tiene con el plantel.

• La situación no está fácil con Lobos BUAP, ya que la directiva no tiene dinero y los jugadores no han querido entrenar a su regreso de la pretemporada por la falta de pagos.

El rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza, está en conflicto con el presidente del patronato que maneja al equipo, Mario Mendívil, por el incumplimiento en los pagos al plantel.

Mendívil pago los 120 millones para que el equipo permaneciera en Primera División, pero se le acabó el dinero y ahora el rector busca una solución al problema económico y podría incluso otorgar la administración del equipo a Televisa, dueña de los derechos de televisión del conjunto licántropo a cambio de algún subsidio para la operación del equipo, porque incluso lo que pagó la televisora por los derechos ya se lo acabaron.