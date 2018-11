-Ante la buena campaña que tiene el volante de Pachuca, Víctor Guzmán, hay quienes se cuestionan por qué vendió Chivas a este jugador, si lo tenían y era suyo.

La respuesta es sencilla, se debe tener presente que este volante de 23 años de edad llegó a fuerzas básicas del Guadalajara en 2012 a formar parte del equipo Sub-17.

Tres años después fue cedido en préstamo por un año al Pachuca para que tuviera mayor fogueo.

Cuando venció el préstamo las directivas de ambos conjuntos acordaron intercambiar jugadores, fue entonces que Víctor Guzmán pasó en venta definitiva a los Tuzos en cambio por Rodolfo Pizarro quien fue adquirido por Chivas y además se renovó el préstamo de Rodolfo Cota, en una negociación favorable para ambos clubes porque con el tiempo Pizarro fue el motor de Chivas y artífice del título rojiblanco junto con Rodolfo Cota.

-La historia reciente ya se sabe, Pizarro fue vendido en 16 millones de dólares al Monterrey y Cota regresó a Grupo Pachuca, es decir, que el Guadalajara hizo un gran negocio y el Pachuca obtuvo los servicios de Guzmán quien era un buen prospecto y ahora está convertido en un gran jugador, además, recuperó a Rodolfo Cota para el León.

-El motivo del viaje del presidente deportivo del Atlas, Rafael Márquez, a España e Inglaterra no fue para observar posibles refuerzos, sino a buscar en algunos clubes la asesoría de instructores de fuerzas básicas para que vengan al Atlas a dar capacitación a los entrenadores de divisiones inferiores.

-El joven canterano del Atlas, Edyairth Ortega, tuvo buenas actuaciones cuando recibió la oportunidad de jugar con el anterior técnico, Gerardo Espinoza, tanto en la Liga como en la Copa; pero a raíz de la llegada del entrenador, Guillermo Hoyos, desapareció de la alineación y no ha jugado en ningún partido bajo su mandato desde la jornada nueve, de hecho casi ni a la banca ha sido convocado, pues en siete encuentros dirigidos por el nuevo timonel rojinegro sólo en dos lo citó al banquillo.

Ante esta situación sorpresiva el técnico, Guillermo Hoyos, fue cuestionado por la prensa sobre la ausencia de Edyairth en sus alineaciones y respondió que porque está enfermo; situación totalmente falsa, pues el joven futbolista está perfectamente de salud e incluso ha jugado con el equipo Atlas Sub-20 los tres partidos más recientes de la jornada 13 a la 15 sin ningún problema de salud.

Sólo cabe suponer que Guillermo Hoyos no sabe quién es Edyairth Ortega, porque sería inaudito pensar que mintió por no decir que no le gusta su juego o no entra en sus planes.

-En la Liga MX Femenil no se programaron encuentros el próximo fin de semana, pero eso está desde la conformación del calendario, el hecho es que a una jornada de terminar la temporada regular viene un receso de 15 días cuando ya están clasificados a la Liguilla los ocho equipos, sólo faltará saber cómo se acomodan del uno al ocho en la última fecha: Tigres, Pachuca, América, Toluca, Chivas, UNAM, Monterrey y Atlas.