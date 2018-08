• Las directivas de los clubes Atlas AC y Atlas FC celebrarán hoy en forma conjunta el 102 aniversario de fundación de la institución rojinegra con una sencilla ceremonia que se llevará a cabo al filo del mediodía en el Club Atlas Colomos, ya que previo al acto conmemorativo el primer equipo de los Zorros realizará su entrenamiento en dichas instalaciones.

El evento de aniversario será privado y tendrá lugar en el auditorio del club de Colomos con la proyección de un video conmemorativo, los discursos de rigor y el pastel de aniversario.

• En lo deportivo el Atlas cuenta con plantel completo, sin lesionados ni suspendidos, para que el técnico, Gerardo Espinoza, elija su mejor alineación en el siguiente partido contra Morelia el próximo viernes en el Estadio Jalisco, en juego correspondiente a la quinta jornada de la Liga, ya que esta semana el calendario del Torneo de Copa le marcó descanso al conjunto rojinegro.

• La próxima semana se jugará jornada doble en Primera División con la visita del Atlas a Puebla el martes 21 de agosto y tres días después se jugará el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco el viernes 24 en duelo correspondiente a la fecha siete de Liga.

Para el juego de los Zorros ante Chivas la directiva tiene preparada una estrategia que beneficie a los aficionados del Atlas en la que dará preferencia a los poseedores del abono rojinegro para que adquieran en preventa exclusiva los boletos del Clásico, además, los seguidores que acudan este viernes al Estadio Jalisco al partido contra Monarcas también tendrán prioridad al adquirir entradas del Clásico Tapatío.

• El técnico del Veracruz, Guillermo Vázquez, no le tuvo paciencia al dueño del equipo, Fidel Kuri Grajales y renunció a su cargo junto con el cuerpo técnico al no ver cumplidas sus peticiones, que no eran muchas pero sí importantes.

Memo Vázquez hace 15 días le pidió al dueño del equipo que pagara los sueldos atrasados al plantel y al cuerpo técnico y al no ver satisfecha su petición decidió renunciar.

• La falta de pago de dos meses de salario a algunos jugadores (los que ganan más y los que no son extranjeros) fue parte del descontento del cuerpo técnico de los Tiburones Rojos, porque ya desde antes de empezar el torneo hubo molestia porque la directiva no cumplió con las expectativas en cuanto a la contratación de refuerzos.

Guillermo Vázquez aplicó el sabio refrán que señala: “aquí corrió y no aquí quedó”, porque el conjunto de Veracruz es último lugar en la tabla de cocientes y candidato a pelear la permanencia junto con Lobos BUAP, Querétaro y Puebla.

Aunque es un seguro de vida para el último lugar de la tabla del descenso pagar 120 millones de pesos, en el caso del Veracruz esto no es garantía porque el club ya no recibe subsidio gubernamental y Fidel Kuri sufre para pagar la nómina con pocos patrocinios y malas entradas debido a que los aficionados le han dado la espalda al equipo.