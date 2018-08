• El técnico del Guadalajara, José Cardozo, mencionó en conferencia de prensa al finalizar el partido del Torneo de Copa contra Morelia que a sus jugadores les brinda libertad, pero que aquél que sea irresponsable con su profesión y salga de madrugada no será considerado para jugar.

Apenas 24 horas después de dicho apercibimiento el defensa central de Chivas, Hedgardo Marín, se vio involucrado en un accidente automovilístico en la zona metropolitana de Guadalajara en un horario inconveniente para un deportista, pues sucedió poco después de las cuatro de la mañana.

• Este jueves la directiva del Guadalajara se pronunció al respecto en redes sociales mencionando que Hedgardo Marín y su esposa sufrieron un accidente en el que afortunadamente resultaron ilesos.

Testigos presenciales en el accidente señalaron que el jugador de Chivas invadió el carril del camión con el que chocó, que presentaba aliento alcohólico y que no viajaba con su esposa, la cual un tiempo después acudió al lugar de los hechos en una camioneta para recoger a su esposo.

• El punto aquí no es quién tuvo la culpa en el accidente, ni en qué condición estaba el jugador al momento del percance y si viajaba o no con su esposa; lo interesante será saber si el técnico rojiblanco, José Cardozo, cumple su advertencia de no considerar a su jugador en el futuro y qué sanción le aplicará la directiva, ya que no es la primera vez que Marín comete indisciplinas graves.

• No hay que dejar pasar inadvertido que el equipo Leones Negros está sumido en problemas de descenso, ya que ocupa actualmente el penúltimo lugar en la tabla de cocientes con 78 puntos y un juego menos que Correcaminos y Tampico Madero, clubes que se ubican en el último lugar a un punto de diferencia.

El torneo es joven y hay tiempo para reponerse, pero sin duda en la medida que UdeG no consiga resultados favorables tendrá que lidiar con esta pesadilla.

• El reglamento de competencia de Liga de Ascenso establece que el equipo que termine la temporada 2018-2019 en último lugar de la tabla de cocientes descenderá a la Liga Premier (antes llamada Segunda División); pero que podrá mantener la categoría siempre y cuando el equipo campeón de la Liga Premier no esté certificado para ascender y en ese caso el club de Liga de Ascenso tendrá que pagar 15 millones de pesos para conservar la categoría.

De los 15 millones se repartirán cinco para el equipo que no pudo ascender y 10 al fondo de la División de Ascenso para el desarrollo y ejecución de diversos proyectos.

• Chivas y Pachuca disputarán hoy la Final del Torneo Sub-13 a las cuatro de la tarde en el Estadio Nemesio Díez. Chivas pretende su quinto título en esta competencia que cumple 11 ediciones, mientras que el Pachuca busca su segundo título en esta categoría.