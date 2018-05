• Si en algún momento la directiva del Atlas tuvo la intención de no vender a sus tres hombres más importantes, Luis “Hueso” Reyes, Milton Caraglio y Brayan Garnica, la realidad en este momento es que tras las ventas de los dos primeros se puede agregar también la de Garnica, debido a las jugosas ofertas económicas que tiene, es decir que prácticamente es un hecho que las tres joyas rojinegras abandonarán a los Zorros.

• A estas tres bajas hay que sumar la de Rafa Márquez por su retiro y a quienes por otros motivos ya no estarán en Atlas, ya sea mal rendimiento, inactividad o término de su contrato, en esta lista hay que apuntar a Cristopher Toselli, Miguel Fraga, Óscar Ustari, Cándido Ramírez, Ravel Morrison y Roberto Villamarín.

A cambio de los 10 jugadores aquí citados la directiva rojinegra va por cuatro refuerzos al Draft de Cancún el próximo 6 de junio.

• El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, podría anunciar hoy si el Club Loros de la Universidad de Colima está certificado para ascender de Liga Premier a Liga de Ascenso.

Desde el pasado lunes la directiva de Loros entregó a la empresa Ernst & Young toda la documentación solicitada sobre la situación administrativa y contable del club para realizar la auditoria con intención de dar el visto bueno para el ascenso, porque en lo que se refiere a instalaciones el Estadio Olímpico Universitario de Colima cubre los requisitos de la Liga de Ascenso al estar embutacado y con un aforo de 15 mil localidades.

• Loros de Colima está en posibilidad de lograr el ascenso porque de acuerdo al reglamento de la Liga Premier si el campeón no está certificado entonces tomará su lugar el subcampeón o el equipo mejor clasificado en la tabla de cocientes.

Hay que recordar que el campeón fue el Club Deportivo Tepatitlán de Morelos, pero como no está certificado su lugar lo toma Loros de Colima por méritos deportivos, ya que cumple los dos requisitos, fue el subcampeón y también terminó con el mejor cociente.

• Si la Liga confirma el ascenso de Loros entonces descenderá en automático el Club Murciélagos de los Mochis, equipo que terminó último en el porcentaje en la Liga de Ascenso y con eso se evitarán muchas molestias ya que el conjunto mochiteco tiene graves problemas de pagos a los jugadores y el presidente, Miguel Favela, no da la cara.

Ante esta situación la Liga debe determinar quién otorgará el premio de 10 millones de pesos al equipo de Tepa por ser campeón y no poder ascender; porque en teoría Murciélagos debería pagar para no descender, pero si no puede permanecer en Liga de Ascenso habrá que resolver si la Liga paga el premio o el Club Loros de Colima.

La buena noticia para el equipo de Tepa es que un empresario tapatío con negocios en Guadalajara y la región alteña está a punto de cerrar la compra del Club Deportivo Tepatitlán a la familia Lobato, con la intención de cumplir la certificación y lograr el ascenso a la brevedad, además, este empresario es gente que sabe de futbol y su familia tiene orígenes alteños.