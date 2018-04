• Oficialmente la Comisión de Árbitros de la FMF no se ha pronunciado al respecto, pero la tan anunciada puesta en operación del Video Assistant Referee (VAR) en la Liguilla del Clausura 2018, finalmente no entrará en vigor, por una simple razón, no llegó la certificación de FIFA y ya no hay tiempo para ello porque la Liguilla inicia el próximo miércoles 2 de mayo.



• La Comisión de Árbitros trabajó con los silbantes que operarán el VAR en México, pero no alcanzó a cubrir ciertos requisitos, principalmente los que se refieren a las horas de práctica.

La certificación a los operarios del VAR tiene que venir de FIFA y cada uno de ellos debe acumular una cantidad mínima de partidos de práctica bajo ciertos criterios: partidos de simulación, partidos en vivo y partidos oficiales.

Quizá los árbitros del VAR cumplieron con los juegos de simulación, pero ninguno completa la cantidad de partidos en vivo y menos los oficiales porque dichas prácticas deben realizarse en los estadios.



• Hubo una apurada sugerencia de solucionar el problema utilizando el VAR en los juegos de las categorías Sub-20 y Sub-17 durante la última fecha del torneo, pero no se pudo lograr este proyecto por dos situaciones, la primera es porque dichos encuentros deberían realizarse en los estadios donde se habilitaron las cámaras y cabinas del VAR y muy pocos encuentros de las categorías inferiores se realizan ahí y la segunda porque las televisoras que transmiten los partidos de los clubes de Primera División, son las que deben proveer el equipo técnico de cámaras, monitores y operarios para realizar la producción del VAR.



• En la operación del VAR en cada partido participan el árbitro del VAR, el aval y el operador; los dos primeros son gente designada por la Comisión de Árbitros y son quienes recibieron la capacitación, pero el operador técnico es gente de las televisoras y estos últimos no han recibido la capacitación completa ni cumplen la cantidad de partidos para su certificación.



• Los árbitros de cancha, tanto el central como los asistentes y el cuarto árbitro, también tienen que recibir una capacitación y cumplir cierta cantidad de juegos con comunicación al VAR y esas cuotas tampoco se han cubierto.

En fin, son muchos los requisitos de FIFA que no se han cubierto porque interviene mucha gente, por lo tanto la certificación del VAR tardará en llegar a la FMF.



• Atlas y Chivas están eliminados de la Liguilla, pero en las categorías Sub-20 y Sub-17, los equipos del Guadalajara clasificaron muy bien en ambos torneos. Chivas Sub-20 aseguró el segundo lugar general y Chivas Sub-17 tiene prácticamente amarrado el tercer puesto.

Por su parte, los conjuntos Atlas Sub-20 y Sub-17 están fuera de zona de calificación y difícilmente lo conseguirán en la última jornada.