• El Patronato de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla que maneja al equipo Lobos BUAP, ha declarado en repetidas ocasiones que no tiene los 120 millones de pesos que debería pagar para permanecer en Primera División, siempre y cuando el club que gane la promoción de ascenso no esté certificado, ya sea Alebrijes de Oaxaca o Cafetaleros de Tapachula.

• Sin embargo, a raíz de que de manera oficial se decretó que Lobos BUAP es el candidato a descender porque terminó en último lugar de la tabla de porcentajes, se han acercado al Patronato BUAP algunos empresarios poblanos a ofrecer los 120 millones para manejar en sociedad al equipo.

• Será cuestión de esperar a conocer si es Leones Negros el club que asciende, pues en ese caso Lobos BUAP irremediablemente debe descender, pero en caso contrario es posible que acepte alguna sociedad para obtener los 120 millones a sabiendas que una franquicia de Primera División vale mucho más que esa cifra y que con derechos de televisión y patrocinios de inmediato recuperan la inversión.

• Pero también cabe la posibilidad de que el Patronato BUAP no acepte la sociedad con nadie y decida abandonar la Primera División aún en el supuesto que un club no certificado gane el ascenso.

Este caso lo contempla el reglamento de competencia de Liga de Ascenso y señala que si el club de Primera División que haya descendido no puede cubrir los 120 millones o por pagar la cantidad pone en riesgo su situación económica, entonces ambos clubes permanecerán en Liga de Ascenso, es decir, el que no pudo ascender y el descendido.

Por lo tanto la Primera División jugaría la próxima temporada con 17 equipos y la Liga de Ascenso tendría también 17 porque actualmente son 16.

• El Clásico Tapatío de Liga Premier fue para Chivas por marcador de 3-2 sobre el Atlas al abrir la Liguilla de la Serie A de filiales ayer en el club de Verde Valle. El partido de vuelta de esta serie de Cuartos de Final se jugará el sábado a las 11:30 en el Club Atlas Colomos.

• A raíz de la publicación el pasado 19 de abril en este espacio de una nota en referencia al equipo Valle del Grullo de Tercera División, el propietario de esta franquicia, Carlos Michel, aclara que realizó una alianza con Laura Peña Muñoz, para que manejara al equipo en Tequila, Jalisco, pero a consecuencia de que le fallaron los patrocinadores a Peña Muñoz, tuvo que pedir tres mil pesos a cada jugador para tramitar los registros, además de no proporcionar sueldos al plantel. Agrega el propietario Carlos Michel que la baja del técnico, Marco Cerecero, quien dejó al equipo en diciembre no se dio en su momento debido a que en ocasiones la plataforma de la Femexfut se complica o por falta de experiencia en el manejo de registros del profesor Abundis. Los jugadores que no continúen en el equipo el próximo torneo recibirán sin ningún problema sus cartas y el finiquito.