• Tanto Atlas como Chivas no agendaron partidos amistosos para el receso de esta semana por la fecha FIFA, ya que ese tipo de juegos, sobre todo si son en Estados Unidos, se programan con mucha anticipación, cosa que no pudieron hacer porque ambos contemplaban que podrían jugar partidos del Torneo de Copa, pero al no darse esta situación ni para uno ni para otro, en definitiva no jugarán amistosos el fin de semana.

• Los jugadores del Atlas recibieron descanso domingo y lunes tras ganar el Clásico Tapatío y hoy regresarán a los entrenamientos.

Los rojinegros tienen planeado disputar el sábado un interescuadras contra su filial Sub-20.

• Por su parte, las Chivas también recibieron descanso un par de días y sólo esperan dos semanas largas sin actividad hasta el 18 de noviembre cuando enfrentarán al León en la Jornada 17, para luego irse de vacaciones.

• Como un tremendo y sonoro fracaso se debe catalogar la eliminación del Atlas Sub-17, ya que faltando una jornada por disputar no tiene ninguna posibilidad de clasificar a la Liguilla al ocupar la posición 14 de la tabla general.

En 15 torneos de la categoría Sub-17 desde 2010 cuando se inició esta competencia, es apenas la segunda ocasión que el Atlas Sub-17 no clasifica a la Liguilla, sin embargo, aquella vez en el Apertura 2014 quedó a un paso de hacerlo al ubicarse en noveno lugar de la tabla.

Por lo demás, el Atlas Sub-17 siempre participó en 14 de 15 liguillas, obtuvo el título en tres, fue subcampeón en dos, alcanzó cuatro semifinales y cinco series de Cuartos de Final.

• La Liga de Ascenso sí tendrá actividad este fin de semana al disputarse la última jornada de la temporada regular a pesar de ser fecha FIFA, pues así quedó estipulado el calendario desde antes de iniciar el torneo.

Hasta el momento solamente hay dos equipos clasificados a la Liguilla, el Celaya y FC Juárez, los restantes seis boletos los pelearán ocho clubes.

• El equipo Leones Negros quedó matemáticamente fuer a de cualquier posibilidad de ingresar a la Liguilla al perder en forma consecutiva los tres últimos partidos ante Tapachula, Zacatepec y Celaya.

Lo único que puede pelear UdeG en la última jornada cuando visite este viernes al Atlético San Luis es poder participar en el Torneo de Copa el próximo semestre, ya que el reglamento estipula que participarán en la Copa MX Clausura 2018 los 13 equipos mejor colocados en la tabla general al finalizar el presente torneo y justamente Leones Negros está en el sitio 13; pero si pierde ante el conjunto de San Luis puede ser rebasado por Murciélagos o Atlante y en ese caso automáticamente quedará fuera de la próxima edición del certamen copero.