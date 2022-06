¿Fue un buen o mal operativo policial el de El Salto?

Retomo el tema del enfrentamiento el miércoles pasado en la colonia San Lorenzo, en el municipio metropolitano de El Salto, por varios comentarios que me hicieron llegar el viernes pasado especialistas en temas policiales, ex policías y policías en activo, por el RADAR en el que planteé cómo los elementos de El Salto llegaron en desventaja ante los sicarios y eso fue determinante para que cayeran los cuatro policías de esa corporación, todos jóvenes y padres de familia, Arturo Coronado Díaz, de 37; Daniel Vargas Magdaleno, de 41; Ángel Reyes Urenda Blas, de 32; y Rogelio Emmanuel González Bucio, de 28, además de otro policía de Zapotlanejo, Luis Fernando García González, que iba en apoyo y murió al volcar la patrulla.

Del operativo señalé que era de reconocerse que por fin hubiera sido evitada la privación ilegal de la libertad de dos individuos en una más de estas casas del terror, mal llamadas “de seguridad”, en las que se tortura, se mata y se cavan fosas clandestinas, y que empezaron a aparecer con frecuencia desde fines del sexenio pasado, ligadas al grave problema de las desapariciones en el estado.

Apunté, además, que pese a lo preocupante de la superioridad inicial de esta célula del crimen organizado en número y armamento frente a los municipales de El Salto, los maleantes se habían llevado la peor parte al caer abatidos ocho y seis detenidos.

Las autoridades, incluido el gobernador Enrique Alfaro, fueron mucho más allá y consideraron todo un éxito esa operación policial.

Expertos en la materia, así como ex policías y policías opinan lo contrario. De entrada me comentaron que difieren con el balance que hice en el sentido de que los delincuentes se habían llevado la peor parte, ya que, coincidieron, pese a que se abatieron a ocho sicarios, los cuatro policías de El Salto no hubieran muerto si se hubiera hecho un buen operativo.

Plantean que un número así de policías muertos sólo debe pasar cuando son emboscados pero nunca en la atención a un reporte de cabina, con domicilio incluido, y que permite diseñar todo un operativo para no llegar en desventaja como ocurrió a los policías de El Salto, que debieron esperar media hora la llegada de refuerzos.

“Si hubiera sido una emboscada, como las que ha habido, pues sí es lógico el resultado, por el factor sorpresa. Pero si este era un operativo planeado para resolver lo que había dentro de esa finca, se supone que aplicas todo un procedimiento, para lograr el objetivo y sin bajas. Cómo es posible que uno o dos policías se bajen e ingenuamente se presenten a tocar en la puerta, sabiendo de antemano lo que puede haber allá adentro”, me comentó uno de los lectores estudioso de estrategias policiales.

Policías y ex policías expresaron críticas similares y advirtieron sobre la falta de capacitación que persiste en la mayoría de las comisarías municipales, que también padecen la falta de prestaciones, condiciones que debilitan a estas corporaciones, que además, están en gran medida, infiltradas por la delincuencia, en detrimento de los buenos policías y de la ciudadanía.

Jaime Barrera

