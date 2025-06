Fue en Casa Jalisco, de las intenciones del gobernador

Es un honor estar aquí, gracias por convidarme a decir algo respecto al Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030… no, corrijo: respecto a la brújula para navegar que el gobernador constitucional de Jalisco presenta a sus gobernadas, a sus gobernados; en términos coloquiales, lo que Pablo Lemus Navarro manifiesta se puede traducir en una imagen y una expresión; la primera, él, con el brazo alzado, la barbilla enhiesta, la mirada como quien ve lo que nadie más puede ver y su dedo índice apuntando al horizonte, sin dudar; para después afirmar: el rumbo es pa’lla.

El honor que expresé sentir no tiene que ver con estar a la vera del capitán de la nao Jalisco, sino con algunos datos que contiene el Plan: entre participaciones a través de Internet, las niñas y los niños que tienen lo suyo por decir, la gente que en talleres y mesas de trabajo (en las doce regiones del estado) aportó al Plan, más las propuestas recibidas, suman 675 mil 484 personas, cuyas nociones, anhelos, quejas, propuestas, idealmente están plasmadas en el documento; claro, cada una, cada uno de los participantes tendría que confirmar que, en efecto, la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana estampó su esfuerzo en esta política pública, es lo que, al cabo, es el Plan. Pero cuidado: no recelo que así sea, puedo dar fe de la labor que empeñaron funcionarias, funcionarios, no sólo de la Secretaría de Planeación, de todas las instancias del Poder Ejecutivo y de muchos municipios, asesores y consultores añadidos. Por lo que no apelo a que cada cual busque si su participación está reflejada porque lo dude, sino por lo que sigue, lo que debería seguir a las consultas y a la publicación del Plan: apropiarse de él (de ella, lo llamé brújula) y evaluar si tiene efectos en la vida cotidiana merced a que, para el gobierno, esto que presenta el gobernador corresponde a lo que la secretaria Cynthia Cantero ha repetido con intensidad: “es un mandato social”.

Pero no sólo, y no lo digo porque esto del “mandato social” me parezca poco, al contrario, lo asumo con la gravedad que merece, sino porque eso que debe tener extra son programas, estrategias, metas, presupuesto para llegar a ellas y modos de evaluar sus resultados o efectos o impactos, digamos, un mandato técnico, reflejo del otro.

Porque ya nos podríamos poner los ocho millones de jaliscienses en una sobremesa a resolver los problemas de Madagascar y salir con las mejores soluciones… para luego seguirnos de largo ya que, al final, por muy ocho millones que opinen, si aquello respecto a lo que planean no les importa y peor, no hay quien lo convierta en acciones, da lo mismo uno que millones. Y bien sabemos que esto no es una querencia retórica, es parte de la historia patria, de estado en estado de municipio en municipio: planean o, a veces, planeamos, para que lo que termine sucediendo sean las ocurrencias hijas del rancio patrimonialismo que padecen los poderes públicos, por aquel axioma al parecer imbatible: una o uno gana las elecciones, luego entonces le corresponde exclamar: un, dos, tres por mí y por todos mis amigos.

Pero un texto, por muy del gobierno que sea, anda en busca de lectores, si no da con ellos es apenas la mitad de lo que debiera ser; al conseguir alguno es que se convierte en cien por ciento, sólo que no para todos: es 100% individualmente. Lo que implica individualizadas expectativas, individualizadas decodificaciones de su contenido, individualizado valor del mismo documento. Escribió Borges: “Ser una cosa es inexorablemente no ser todas las demás”. Aunque hay un lector que a su vez es autor: el gobernador, quien tiene el privilegio de interpretar su Plan y usarlo como partitura de la sinfonía que las ciudadanas y los ciudadanos le encomendaron ejecutar: vivir mejor, seguros, iguales, prósperos, en justicia y libertad. Lo complejo es que la evaluación de esto es también individual: vivir mejor, seguros, en igualdad, prósperos, envueltos en la justicia y asidos a la libertad se representa de manera diferente para cada cual. Por lo que este paquete llamado Plan, si la intención es gobernar bien, tiene una relevancia alta: a despecho de lo que cada cual desea, exige o sueña, el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza nos dice dos cosas: lo que el gobernador se propone y, así, a lo que debemos atenernos; porque está sobreentendido que escuchó a esos cientos de miles y que los especialistas mujeres y hombres que incluyó en las carteras de su gabinete añadieron, dialécticamente, lo suyo. Además, está sobreentendido que mesuró sus capacidades y que congregó lo anterior en el marco de sus compromisos, de sus convicciones y potencialidades para dejarlo todo impreso en este libro; está asimismo sobrentendido (y se cierra el ciclo) lo que quiere, puede y va a hacer, con los términos jurídicos, éticos, políticos y financieros con que lo hará.

Jalisco Cómo Vamos acompañó a cierta distancia la hechura del Plan, algunos comentarios hicimos; agradecemos a la secretaria Cynthia Cantero y a su equipo que nos convocaran, no, que nos toleraran; ha sido un trance intenso y rico. Pero no fue sino el inicio: luego de planear se abre paso la vulgaridad de los hechos, los que en el tiempo del Tercer Informe del gobernador evaluaremos, a partir del Plan, pero también a partir de lo que suceda, o no, en sus márgenes. ¿Es un Plan perfecto? No. Ninguno lo es. ¿Desde lo que propone podemos esperar mejoras sustanciales para la vida de las y los jaliscienses, por lo que compete a la acción del gobierno? Sí. ¿Ocurrirán? Deseamos que sí, entendemos que hay con qué. En todo caso, en los linderos del Tercer Informe, Jalisco Cómo Vamos preguntará y responderá, asido a los indicadores del Plan y a los de la realidad ¿es el Plan una brújula confiable? ¿Qué has hecho, gobernador?

