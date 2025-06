Todo mundo fascinado por los resultados

Cómo no quedar exultantes cuando todo sale bien, y así pasó: ante una reforma judicial iniciada por el presidente López Obrador, apoyada por muchísimos y rechazada por otro grupo de personas, se concluyó con Claudita, que es la que manda, hacer una elección que a ella le pareció la mejor manera de solucionar el embrollo. El asunto no era sencillo por la cantidad de puestos a elegir y el puño de candidatos ansiosos de servir a la patria, y no como los de antes, servirse de la patria.

Todo era previsible. Yo mismo, hace seis meses, cuando aún no se pensaba en candidaturas ni precandidaturas ni barbeadas, profeticé que serían ministras la copista Jazmín, la ultra popular Batres, la muchachona Loreta y otra cuyo nombre no sabía, pero es hija de Olga Sánchez, ex ministra y muy influyente.

Esa profecía la publiqué entonces en una columna como esta y usted puede leerla, y dije que habría cinco millones de votos, en lo que fallé, pero acerté en un sesenta por ciento de mis predicciones desde seis meses antes, y hacerlo de entre los miles de aspirantes a candidatos no fue sencillo. Y más que de ninguna forma podría pensar que alguien hizo trampa, ¡qué esperanzas que alguien piense que eso pudo suceder! Todo fue legítimo y ni quién pueda discutir. Mi predicción está hecha y publicada desde entonces.

Por la cantidad de candidatos, planear el voto no era nada sencillo: algunos hicieron acordeones para copiar, pero esos no cuentan, pues quienes hicieron bien su chamba estudiaron a los candidatos y votaron por el que ellos eligieron, lo que no fue fácil; otros más votaron por los que les dijeron, que todo se vale.

Así pues, en la singular competencia electoral votaron los que correctamente hicieron su chamba, a los que arrearon, y no votaron los que no quisieron o que alguien los convenció de no hacerlo, así que en ese sentido no debe haber queja: cada quien hizo lo que quiso.

Para mucha gente, medios en especial, fue un ejercicio muy caro, aduciendo que es dinero del pueblo, lo que es cierto si no estás de acuerdo con la razón del gasto.

Pero lo importante es que la que ordenó el gasto es precisamente la que puede autorizarlo, y a ella le pareció que, aunque rompe sus números (popularidad 99.00 %, belleza 90 %, elecciones 13 %), eso no tiene que ver, dado que esa fue la cantidad de votos que PAN y PRI sacaron en la última elección. Claro que ellos con ese porcentaje perdieron y nuestra amada presidenta con ese porcentaje gana.

Y lo del costo no es para preocuparnos, ya que la primera mandataria sabe que si algo nos sobra a los mexicanos -excluyendo al que esto escribe- es billetes, helicópteros, aviones, viajes en primera y lo que se ocupe gastar. Aquí no andamos con pichicaterías neoliberales: aquí hay plata y se luce en lo que se ocupe.

