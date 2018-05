Finalizó el torneo del Hacienda San Javier

Una vez más se jugó durante dos semanas el torneo del Circuito Jalisco, en esta ocasión en el Club Hacienda San Javier.

Son de los pocos torneos donde se juegan todas las categorías, desde las amateur, hasta las infantiles y juveniles, y claro está que también la de profesionales.

Siempre se ha destacado el Hacienda San Javier por las atenciones que tienen los profesores y los mismos socios hacia los jugadores que se inscriben, además de hacer estos mismos un excelente ambiente.

En el caso de los profesionales, se repartió una bolsa de 20 mil pesos, de los cuales al ganador se llevó 10 mil. La final la jugaron dos competidores universitarios, Óscar Sánchez, de la UP, el campeón del torneo, y Moisés Rubio, del

Tec MTY.

Los resultados de las diferentes categorías fueron los siguientes:

• 10 años: Álvaro Maldonado vs. Eduardo Almazán

• 12 años: Elías Almazán vs. Santiago Palafox

• 14 años: José Pablo Amador vs. Diego Pérez

• 16 años: Eddie Reitsman vs. Santiago Paredes

• 12 años: Ivanna Pérez vs. Sabina Rodríguez

• 14 años: Mariana Fernanda Huizar vs. Luz María Muñoz

• 16 años: Daniela Pérez vs. Ana Paula Velazco

Abierta: Óscar Sánchez vs. Moisés Rubio

• AA: Diego Gutiérrez vs. Alejandro López

• A: Jaime de Alba vs. Alejandro Torres

• B: Giorgio Terruzzi vs. Luis Solís

• C: Adrián Vega vs. Arturo Santillanes

• D: Juan Carlos Gutiérrez vs. Óscar González

• N: Antonio Melgar vs. Diego Camarena

• Abierta: Renata González vs. Bety Flores

• A: Mónica López vs. María Rosales

• B: Martha Villarreal vs. Triny Negrete

• C: Paty Sedano vs. Raquel Fernández

• D: Michael Klei vs. Alejandra Tapia

• N: Fabiola Guillén vs. Inés Villaseñor