Fiesta incómoda

Aficionados o detractores de Lewis Hamilton saben que en 48 horas el piloto se puede convertir en tetracampeón del mundo. La temporada no ha sido fácil para la escudería alemana, Ferrari ganó importantes décimas de segundo y dominó en circuitos adeptos a su chasis, sin embargo Hamilton y Mercedes siempre abocaron sus esfuerzos a finalizar carreras y con madurez aceptaron pruebas en las que no contaban con las herramientas para competir. Mercedes consiguió puntos donde sistemáticamente y por lógica eran improbables.

Los alemanes ya puede presumir su título de constructores dentro del serial, pero sería ingenuo pensar que están satisfechos con el desempeño de Valtteri Bottas, aunque el finlandés acumula dos victorias esta temporada, analizando los tiempos en pista y en circunstancias comparables su compañero ha demostrado superioridad jerárquica y una sensibilidad humana auténtica.

El finlandés tiene asegurado su asiento en Mercedes, por lo menos en contrato para este 2018, sin embargo los movimientos recientes dentro del serial comprueban que desgraciadamente en este deporte la suerte es similar a la del torero, eres tan bueno como el último domingo. No creo que los resultados de Valtteri sean objetivamente malos, desgraciadamente le tocó acompañar a Lewis en una temporada intratable, creo que en 2017 quien hubiera ocupado el espacio en Mercedes habría sufrido el mismo destino.



Respeto rosa

Como aficionado y mexicano creo que durante este fin de semana tendremos nuestra prueba de fuego, en el interior de los fosos de Force India seguramente existe presión inaudita para el equipo. Me parece realmente infantil el dudar de la capacidad de nuestro compatriota y estandarte.

Como seguidor tengo que reconocer que la idea de un Sergio Pérez presionado me entusiasma. Considerando el presupuesto limitado con el que cuenta la escudería, ambos pilotos han entregado su valor.

Sergio no necesita ganar para emocionar en la pista, aquellos que conocemos del deporte entendemos la situación del mexicano. El veto en competencia forzado en Force India podría desaparecer después de México. Esteban Ocon merece su lugar en la máxima categoría, somos los aficionados los responsables de mantener e invitar la competencia.

Comparto la frustración de Checo al no poder aspirar a más cuando somos conscientes de sus posibilidades, pero espero que la frustración no se contagie en las tribunas del Hermanos Rodríguez y mostremos el respeto que merece el principal rival, Esteban Ocon. El joven francés sólo es culpable de talento y un espíritu competitivo, me entristecería que el público mexicano no lo entienda de esa manera y arremeta contra el piloto.

Ojalá la fiesta en la Ciudad de México continúe siendo premiada por su ambiente y afición y no caigamos en los abucheos y falta de respeto.