Feliz cumpleaños al coloso de la Calzada

Un día como hoy en 1960 era inaugurado oficialmente el Estadio Jalisco, que iba a convertirse en el escenario de algunas de las más importantes gestas del futbol mexicano y del mundo.

Hacia la segunda mitad de la década de los años cincuenta el Parque Martínez Sandoval ya no era suficiente para contener el entusiasmo de los aficionados tapatíos por el futbol. Así surgió la idea de construir un nuevo inmueble a la altura de la ciudad.

El INFORMADOR definía la encomienda como una “labor titánica”. Un columnista explicaba que “Hubo muchísimos escépticos, que al saber de los ambiciosos proyectos tapatíos se dieron gusto, calificando de ilusos y hasta de pueriles a los hombres de empresa que se echaron a cuestas la tremenda labor de dotar a Guadalajara de un estadio propio con cupo de muchos miles de aficionados”.

Para construir el estadio, los clubes Atlas, Chivas y Oro formaron la Asociación Clubes Unidos de Jalisco, que existe hasta el día de hoy. La labor de Gabriel Bustamante Aguirre fue fundamental para limar las asperezas entre los rivales deportivos que se vieron de pronto convertidos en improbables asociados.

El estadio fue construido gracias a las aportaciones de los aficionados tapatíos, que contribuyeron con 15 millones de pesos suscribiendo tres mil Certificados de Fundador Título de Servicio, que les darían acceso al estadio a perpetuidad en localidades especiales asignadas a cada uno de ellos.

La Constructora Jalisco fue la encargada de erigir y financiar el coloso, garantizando el pago con el importe de las suscripciones. El costo proyectado inicial, 12 millones de pesos, fue superado para llegar a los 18 millones.

La capacidad original del Jalisco era de 44 mil 400 espectadores, que fue ampliada a 65 mil en 1970 para adecuarlo como sede del Mundial de ese año.

Una semana antes de su apertura oficial, el estadio recibió la bendición del arzobispo José Garibi Rivera, un chiva de corazón, en una ceremonia a la que asistieron 20 mil personas.

El inmueble se inauguró con el Primer Pentagonal Internacional de Occidente, en el que participaron Atlas, Chivas, Oro, San Lorenzo y Sao Paulo. El primer partido fue un Atlas-San Lorenzo disputado el domingo 31 de enero de 1960. Los Zorros, dirigidos por el “Che” Valdatti, cayeron por 2-0 y el primer gol en la historia del inmueble fue anotado por Norberto Boggio.

La inauguración no fue perfecta: el marcador no funcionaba, no había agua en los baños de los vestidores ni en los de las tribunas y se verificaron aglomeraciones para tomar los autobuses al final del partido. Aun así, inició un romance entre el público tapatío y su escenario que dura hasta el día de hoy.

En 59 años de historia, el inmueble ha sido testigo de victorias, títulos y proezas que son recordadas no sólo en México. El Jalisco fue escenario de muchos de los actos de magia del legendario Brasil de 1970. Los franceses, además, guardan un lugar especial en sus corazones para el coloso de la Calzada, donde Les Bleus se impusieron a Brasil en los Cuartos de Final del Mundial de 1986, un triunfo que es visto como el primer anuncio de los futuros triunfos de la Selección gala.

La historia del Jalisco no termina todavía. Sin tener que ir muy lejos, apenas ayer un promotor esbozó la posibilidad de que Saúl “Canelo” Álvarez pelee en el Jalisco para que supere el récord de asistencia impuesto por Julio César Chávez en el Azteca en 1993.

Así que feliz cumpleaños, coloso. Felicidades por tu historia, y por todos los capítulos que nos quedan por escribir juntos.