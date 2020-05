Felices los felices

Felicidad Nacional Bruta (FNB) en vez de Producto Interno Bruto (PIB). ¿Qué les parece la idea? Váyanse acostumbrando porque es una ideota de Estado que pronto se hará realidad. Eso es lo que anunció Ricardo Monreal en un escrito que publicó en un diario de circulación nacional.

No bromeamos. El Senador morenista adelantó que la propuesta del Presidente para “las próximas semanas” iba en ese sentido.

¿Qué es la Felicidad Nacional Bruta? “Es un indicador cualitativo, holístico (...) que suma las dimensiones subjetivas o de percepción de los gobernados: bienestar sicológico, uso del tiempo, vitalidad de la comunidad, salud”... y mejor ahí le paramos.

Lo ha machacado AMLO: así medirá el éxito de su sexenio. Al diablo con los instrumentos para medir la economía neoliberal. Lo que a él le importa es ver al pueblo, como él, alejado de la realidad económica y “feliz, feliz, feliz”.

***

Las aguas legislativas siguen agitadas luego de la aprobación del endeudamiento. Aunque aún no es oficial, dicen que es cuestión de tiempo para que la diputada Patricia Meza termine por sumarse a Movimiento Ciudadano. De hecho, hoy citó a medios.

Algunos aventurados pronostican que la llegada de “la judas” morenista serviría para cubrir una posible baja en las filas naranjas, pues de no haber arreglo entre las huestes universitarias y los emecistas, Mara Robles brincaría al PRD.

Otro ajuste que se comenta es que Gerardo Quirino Velázquez dejará la coordinación perredista por no haberse cuadrado a la orden universitaria de votar en contra del crédito; Enrique Velázquez, que sí se cuadró, asumiría la titularidad de la bancada perredista.

***

En el Congreso del Estado se quedaron desconectados del mundo pues no renovaron licencias y no han tenido servicio de internet en lo que va de la semana. Algunos atribuyen el fallo al diputado Óscar Arturo Herrera que preside el Comité de Adquisiciones y no dio trámite a tiempo al proceso administrativo. La falta de internet la notaron los pocos trabajadores que asisten a las oficinas del Legislativo que sigue operando a medio gas por aquello de la contingencia sanitaria.