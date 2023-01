Falacia, la reducción en criminalidad

“Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno”, escribió el miércoles en su cuenta de Twitter Nayib Bukele, presidente de El Salvador, quien en sus poco más de tres años en el gobierno, su principal logro ha sido el combate a la delincuencia.

Esta reflexión viene al caso por la permanente sospecha desde hace muchos años circula en algunos sectores de la sociedad mexicana sobre la relación de partidos políticos y funcionarios relacionados como tentáculos de la delincuencia organizada, y como consecuencia de eso -en parte-, la violencia que se vive y que aparentemente no tiene para cuándo terminar.

Y precisamente sobre la violencia, a principios de esta semana en la mañanera de Palacio Nacional, Rosa Icela Rodriguez, secretaria de Seguridad, informó que el año pasado los homicidios dolosos se redujeron un 7.1 por ciento, queriendo dejar la impresión que ‘vamos ganando la batalla’. Mientras que el jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó que la percepción de inseguridad de los mexicanos descendió a 64.2 por ciento, lo que significa un descenso del 65.8 por ciento del año anterior. Aunque cabe mencionar, que en el mismo reporte las encuestas señalan que en los municipios de Guadalajara y Zapopan, la percepción de inseguridad aumentó, contrario a la media nacional.

Las dos noticias anteriores parecieran buenas, pero es una mala percepción. Y me explico. Sobre las muertes violentas, a pensar de la disminución, si sumamos el total de muertes en la actual administración -cuatro años-, que totalizan oficialmente 13,334, son 62 por ciento más que en los primeros cuatros años del gobierno de Peña Nieto, 101 por ciento más que con Calderon y 121 por ciento más que con Fox. Lo que quiere decir, que al paso que vamos llegaremos a las 163 mil muertes violentas y será el sexenio más violento de la historia. Todo esto significa, que la estrategia está fracasando.

Ahora bien, en cuanto a la percepción, habrá que poner mucha atención a lo que nos dice el psicólogo Jim Taylor de la Universidad de Colorado, una autoridad reconocida internacionalmente en la materia, quien señala que “la percepción y la realidad tienen significados muy diferentes. ‘La percepción es la realidad’, es un aforismo que suele usarse para justificar una percepción que podría ser injustificable o simplemente desconectada de la realidad”.

Así que, la noticia de que están bajando el número de asesinatos violentos y que la percepción es que nos sentimos más seguros, es simplemente una falacia. ¿Usted, qué opina?

