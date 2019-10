Extradición: ¿La causa de la genuflexión de la 4T?

Mientras el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se aferra a su puesto y descarta renunciar al cargo pese al desastre ocurrido hace una semana en Culiacán, Sinaloa, que puso a su jefe el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la disyuntiva de cumplir con la Ley o evitar una masacre humana y someter al Estado mexicano ante los caprichos del narco, como finalmente optó, siguen apareciendo nuevas versiones de lo que disparó y lo que sucedió realmente en la rebelión de las milicias del cártel de Sinaloa que incendiaron la capital sinaloense.

Destaca sin duda la publicación del diario estadounidense The New York Times, donde aseguran que no sólo se detuvo a Ovidio Guzmán, sino también al hijo mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán, quien habría sido retenido y liberado a sangre y fuego por sus sicarios, para luego organizar la estrategia de liberación de su hermano Ovidio, que fue mucho más veloz y potente que la de las autoridades mexicanas para detenerlos, lo que dejó en ridículo a las fuerzas castrenses, a la policía estatal de Sinaloa y las municipales de Culiacán y ayuntamientos vecinos.

En la versión inicial que muy tardíamente dio a conocer Durazo la noche del jueves 17 de octubre, nunca refirió la detención de Iván Archivaldo, y aseguró que a Ovidio lo encontraron fortuitamente luego de responder a un ataque a balazos que le hicieron desde una casa a elementos del Ejército que realizaban un operativo militar de reconocimiento en el fraccionamiento residencial Tres Ríos.

Esa versión se vino abajo a primera hora del viernes, cuando más a fuerzas que de ganas, el Presidente explicó desde Oaxaca que la captura frustrada había respondido a que existía una orden de aprehensión, e incluso de extradición.

Fue a partir de esa afirmación presidencial que muchos se explicaron la violenta reacción de los sicarios no sólo de los chapitos, sino del que se considera el capo de capos del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien habría ordenado a sus huestes bajar de las montañas y sumarse al rescate de los hijos de su compadre “El Chapo” para evitar al costo de lo que fuera su extradición a los Estados Unidos como le ocurrió a su padre.

¿Por qué en ninguna de las dos detenciones de “El Chapo” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la primera en Mazatlán, y la segunda en Culiacán, se levantaron sus gatilleros para rescatar a su mero patrón, como sí lo hicieron para rescatar a su o sus hijos?

La respuesta es que en la primera hubo efectivamente un excelente trabajo de inteligencia y aplicación quirúrgica del operativo de detención, y que en la segunda en Culiacán, fue más bien una entrega pactada con el gobierno federal con la condición de no ser extraditado o prolongar lo más posible el cumplimiento de esa exigencia del gobierno de estadounidense.

Como esa promesa fue incumplida y Joaquín Guzmán fue extraditado el 20 de enero de 2017 y condenado este año a cadena perpetua, sus hijos están resueltos a no transitar esa ruta, aunque vaya su vida en ello. Esa fue la mecha que incendió Culiacán y provocó la genuflexión de la 4T.

jbarrera4r@gmail.com