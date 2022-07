Exitoso el Macame Open by Tucané

Durante tres semanas el bello club de Las Cañadas, realizó unos diferentes torneos, empezando con el mini tenis, siguiendo el de infantil y juvenil y terminando con el torneo de amateur en ambas ramas y el de profesionales de mujeres y hombres.

Tres semanas de gran fiesta tenística fue la que se vivió en Las Cañadas, el cual estuvo cerrado o sin torneos por 24 años, algo increíble de creer cuando uno ve las instalaciones, el campo de golf está rodeado de cerros que dan una vista espectacular, y más ahora que está todo verde. Este campo es la vista que tienen las canchas de tenis y las canchas de pádel, sin duda alguna un club hermoso.

Hay que felicitar al propietario de este club, el Sr. Larios, que junto con su hijo Paulo están haciendo cambios interesantes e impulsando fuertemente con grandes eventos como este que vivimos.

También al Sr. Alejandro Salcedo, director del torneo, se destacó por estar al tanto de todo y además motivando para que se sigan haciendo mejores cosas en otros eventos futuros, con una visión empresarial para que las cosas se hagan en grande.

También aplaudir a los principales patrocinadores Macame Joyería, por medio de Paulo Larios y Tucané presidido por José Antonio Amutio, los dos buscando jugadores que apoyar y así sacar adelante al tenis de México.

Nuevamente la ATJ quedó muy bien por buscar promover nuestro deporte con este tipo de competencias.

Personalmente tuve una experiencia muy buena, ya que regresé a las canchas a competir a mis 65 años, y me tocó jugar con jóvenes de 25, 27, 40, 23 y llegar a la Final, pero desgraciadamente me lesioné, ni modo, pero sin duda alguna no hay nada más lindo que poder competir, estar en el reto, mantenerte en forma, no sólo para jugar torneos sino para seguir dando clases a muchos más alumnos y mucho más gente que quiera aprender a jugar este hermoso deporte.

Las canchas están en perfecto estado. Sin desmerecer a otros clubes, sí sería bueno que vieran que hicieron en éstas, ya que están a otro nivel, esto fue dicho por muchos jugadores.

El que regresó al ruedo fue también el profesor Roberto Chávez, ex Copa Davis, ahora teniendo 73 años dirige de manera excelente este club en el área de tenis con su gran experiencia.

Desgraciadamente hay gente que no conoce este club; lo bueno sería darse una vuelta y aprovechar esas hermosas instalaciones y además los precios de sus cuotas.

Esperemos muy pronto ver a este club organizar más eventos como estos.

En los resultados de los profesionales, la jugadora que más se destacó en todo el torneo fue Jessica Hinojosa, quien le ganó en la Final a Ana Karen en un partido con mucha potencia desde el fondo de la cancha, y en el caso de Jessi ni en la Final le sacaron ni un set, está jugando muy bien y este evento le sirvió para agarrar más ritmo y viajar a torneos de 25 mil dólares en Cancún.

En el caso de los hombres brindaron un muy buen partido donde ganó César Ramírez de Veracruz a Patiño, en un encuentro muy cerrado y dando muy buena exhibición tenística.