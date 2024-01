Estoy con usted, señor Presidente

El protagonista -casi permanente- de estas reflexiones es el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quien tomamos sus propuestas, afirmaciones y posicionamientos, que con el tiempo él mismo se contradice y se pone en entredicho -con sus “otros datos”-. Algunos lectores que se toman el tiempo de escribirnos sus puntos de vista nos acusan de ser enemigos del Gobierno, opositores del sistema, que nos paga el conservadurismo y que somos parte de la oposición oficial. Es falso que seamos parte de un grupo, asociación o sector de la sociedad que tenga como objetivo estar en contra del Mandatario. Nuestro único motivo es, a través de las reflexiones, poner en perspectiva la realidad de lo que se plantea, de lo que se hace y de los resultados que se obtienen. Sin embargo, la percepción que se tiene -en el oficialismo y los siervos de la nación- es de que es un sistemático espacio de crítica que sólo habla de lo malo y no de lo bueno de la administración. Lo único que se pretende es que nos vaya bien a todos, que le vaya bien a México.

Hoy, en este principio de año, creo que todos debemos de estar de acuerdo con el Presidente de México. Por primera vez -posiblemente la única vez en su gestión- coincidimos con López Obrador al 100 por ciento. En su mensaje de Año Nuevo en las redes sociales, dijo algo que nos tiene felices y optimista: “Envío a todos los mexicanos mi deseo de felicidad, es lo que más anhelo, que nos vaya bien a todos en este año 2024. A todos, que les vaya muy bien al pueblo de México, que no sufra por ninguna calamidad y que haya mucha felicidad, mucha alegría. Hay que ver las cosas con optimismo porque el porvenir va a ser de nosotros. ¡Felicidades!”. Ese es el Presidente que queremos ver, pero todos los días, hablando con optimismo y respeto a todos los mexicanos.

Durante su conferencia del pasado 28 de diciembre usó términos muy similares y alentadores. Ahí habló de su lista de deseos e hizo referencia a que quería “que la gente sea muy feliz, que no sufra, que nadie se enferme, que no haya pleitos, que no haya agresiones, que vivamos en paz, que el año que viene en lo económico sea como el actual, que tengamos la misma tasa de crecimiento, que sigan creando empleos…”.

Queremos un Presidente optimista y realista; que no esté en permanente pleito con algunos sectores de la sociedad, dividiendo a la sociedad y culpando al pasado político -del que él y sus colaboradores fueron parte- y encubriendo su inacción en asuntos tan importante y vitales como es la seguridad.

Un Presidente de México con la mentalidad positiva como en la mañanera del 28 de diciembre o el del mensaje de Año Nuevo, ese es el Presidente que todo México anhela y necesita. Con un Mandatario positivo y realista, yo estoy con usted, señor Presidente.

¿Usted, qué opina?