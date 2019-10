Pues esta semana nuestro amado señor presidente don Andrés Manuel López Obrador dio una muestra más de su poder y volvió a poner por segunda vez la primera piedra del cerroaeropuesto, de Santa Lucia, que según muchos expertos del ancient regime (famosos por corruptos, malos, conservadores e hijos del siete de espadas) pero que el primer mandatario actual dijo que ese es el bueno y lo será mientras él sea el tlatoani, durante ese tiempo él es dueño de la verdad absoluta según su propio estilo personal de gobernar.

Ya se lo he dicho, el suscrito, bien o mal, considera que en nuestro amado país todos, absolutamente todos los gobernantes, llámense como se hayan denominado en el poder supremo, tlatoanis, virreyes, presidentes, emperadores, reyes, dictadores o como haya sido denominados han sido dañinos para el país, vamos hasta el que duró cuarenta y cinco minutos en el poder han sido dañinos para el país, lo que varía es lo dañeros que han sido y esto se sabe hasta después.

A mi de este me gusta que no finge, ahí el que manda es él, los secretarios que pasaron a la ubre inagotable por obra y gracia de su voluntad y tienen la humildad de que aceptan ser ninguneados por él y emociona ver a la gerontocracia actuante formaditos por la mañana -muchos de ellos con fama nacional de ratas- ahora cubiertos bajo su manto son honradísimos y ejemplos de democracia que saben a quién deben la leche.

De lo que le reclaman con más furia es el haber suspendido el aeropuerto de Texcoco, pero el hecho es que tan solo son opiniones de gentes que tienen “otros datos” que el tlatoani, personalmente y sin saber nada de aeropuertos a mi siempre me parecieron pretenciosos las llamadas “ reformas estructurales” de Peña, que ya han quedado anuladas, el proyecto peñista era demasiado pretencioso, pero proyecto, no realidad, ni con él ni después de él hemos dejado de ser un país de tercer mundo, un país injusto para casi todos, y protegido para pequeños grupos de los que muchos beneficiados entonces o antes mantienen, ahora gracias al nuevo jefe su posición, o sea los que eran poderosos antes, lo son ahora.

Creo que Vargas Losa -quien en lo general no es santo de mi devoción- dicen que dijo -yo no lo he leído- dijo que AMLO es como los gobiernos PRIISTAS, que había de varios, no del tipo de Peña, pero muy parecido, esto a mi juicio del estilo de Luis Echeverría, si es así si estoy de acuerdo.

Por ello, no creo que el actual tlatoani sea comparable con el copetes Peña, en eso estoy de acuerdo, no son comparables, los parámetros deben ser diferentes, sus vanidades son diferentes, pero, cada quien en su estilo harán cosas buenas y malas pero lo que estoy seguro es que cada uno en su estilo con certeza serán dañeros para el país y considero que lo nuestro es simplemente callar y obedecer.

@enrigue_zuloaga