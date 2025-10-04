Estado pirata

La peor de las previsiones se cumplieron. El Estado criminal de Israel asaltó, como piratas, a las casi 50 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que pretendía romper el ilegal bloqueo que el Gobierno israelí ha impuesto a la población civil palestina de la Franja de Gaza.

Después de haber atacado en al menos tres ocasiones a varios navíos de la flotilla, la madrugada del jueves 2 de octubre las fuerzas armadas de Israel asaltaron masivamente a las embarcaciones que conformaban la Global Sumud Flotilla, que llevaba al menos 500 toneladas de ayuda humanitaria para tratar de hacerla llegar directamente a la población civil de Gaza y así romper el bloqueo israelí sobre la Franja.

El Estado criminal de Israel argumenta que tiene derecho a bloquear el territorio de la franja de Gaza y también sus aguas en el mar Mediterráneo. Los integrantes de la flotilla y el derecho internacional desmienten el argumento israelí: las aguas frente a su costa son soberanía del pueblo palestino en Gaza, pero mediante la violencia, y la piratería como en este caso, conculca este derecho a los palestinos.

Con el acto de piratería, Israel detuvo a 462 navegantes de al menos 44 países que viajaban en media centena de navíos que integraban la flotilla, cuatro de ellos de nacionalidad italiana ya han sido deportados. Tras detenerlos ilegalmente a unos kilómetros de la costa de Gaza, Israel los llevó al puerto de Ashdod y luego los encarceló en la prisión de alta seguridad de Ketziot, ubicada en el desierto de Neguev.

Los abogados de los navegantes de la flotilla detenidos han denunciado que estos han recibido malos tratos. Circula además un video donde el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, visitó a los cientos de activistas detenidos de la Flotilla Global Sumud, mientras los acusa de ser “terroristas” y los acusó de no transportar ayuda humanitaria. De manera digna varios de los detenidos de la flotilla corearon en su cara “free, free, Palestine”.

Esta es otra de las mentiras del Gobierno criminal de Israel, tras antes señalar que los integrantes de la flotilla eran financiados por Hamás, la organización política-armada que gobierna Gaza, o lo que queda de ella, ahora alegó que no llevaban ayuda humanitaria.

Desde la Global Sumud Flotilla denunciaron la mentira del Gobierno de Israel. En un comunicado emitido el viernes 3 de octubre señalaron: “Los hechos son claros: la flotilla transportaba ayuda humanitaria, Gaza sufre hambre deliberadamente e Israel está perpetrando un genocidio. Es deber de la comunidad internacional dejar de perpetuar las mentiras de Israel y empezar a actuar para poner fin a su bloqueo, su hambruna y su genocidio”.

El acto de piratería mediante el cual Israel detuvo a los casi 500 integrantes de la Global Sumud Flotilla es una derrota mayúscula para el derecho internacional, y el sistema de Naciones Unidas. Una vez más Israel actúa como un Estado paria que no respeta el derecho internacional y que impone mediante la fuerza militar sus deseos, sin importarle si viola acuerdos, estatutos o leyes internacionales.

La detención de la Global Sumud Flotilla es también una gran derrota política y ética para la Unión Europea, alianza de países que se precia de representar la vanguardia de los derechos humanos. Fue traicionero y cobarde que los gobiernos de España e Italia no acompañaran con sus fragatas a los navegantes de la flotilla hasta al final. E incluso instó a sus ciudadanos a respetar el ilegal bloqueo israelí y entregar la ayuda humanitaria a través de otros países y canales.

Pero contrario a la rendición de los Gobiernos establecidos, es alentador toda la solidaridad internacional que ha alentado la travesía de la Global Sumud Flotilla. Cientos de miles de ciudadanos europeos, especialmente de Italia y Francia han rebasado a sus Gobiernos y han salido a la calle para repudiar el acto de piratería de las fuerzas armadas israelíes, condenar la hambruna y genocidio que este país comete contra la población civil de Gaza y exigir a sus gobiernos romper relaciones con el Estado criminal de Israel. Estas movilizaciones han ocurrido también en Ciudad de México y Guadalajara para repudiar la detención de la flotilla y para exigir la protección y la rápida repatriación de los seis mexicanos apresados en el Mediterráneo. Ya sabíamos que Israel es un país que no respeta el derecho internacional, ahora sabemos también que es un Estado pirata.

rubenmartinmartin@gmail.com