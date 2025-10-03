La longevidad de El Informador

Este 5 de octubre, El Informador cumple 108 años de vida. Más de un siglo como el referente periodístico del occidente de México, narrando día a día la historia de Guadalajara y dejando constancia de los grandes episodios de nuestra sociedad.

En 1917 salió a la luz su primera edición, convirtiéndose con el tiempo en uno de los siete medios centenarios más consolidados de México. En aquella ocasión, bajo el título “Guadalajara Moderna”, el diario enviaba un mensaje a los tapatíos cargado de orgullo y esperanza: “Nuestro primer número está dedicado a nuestra bella, a nuestra buena ciudad que cada día se embellece, que a pesar de tantos males como sufre la patria, tiene vitalidad para crecer y hermosearse, cual si estuviera en su primera juventud”.

Más de un siglo después, los mensajes que encabezan este Diario siguen atrapando la atención de lectores locales, nacionales e internacionales. Hoy, El Informador comparte longevidad con más de un millón de jaliscienses mayores de 60 años. Como ellos, es experiencia viva, testigo fiel de transformaciones, crisis, logros y sueños de generaciones enteras.

Por sus páginas han desfilado los hechos que marcaron la memoria colectiva: desde los Juegos Olímpicos, mundiales y panamericanos hasta la visita del Papa Juan Pablo II, de John F. Kennedy y de la Reina Isabel II. También ha narrado la fuerza de la tierra con sismos y huracanes, y el nacimiento de instituciones culturales como la Feria Internacional del Libro, hace ya 39 años.

Ahí quedaron plasmadas la época de oro del cine mexicano, la Muestra de Cine, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y las hazañas de Guillermo del Toro, quien volvió a su tierra con dos premios Oscar bajo el brazo. En sus páginas también vibraron los triunfos de Lorena Ochoa, Checo Pérez, Saúl “Canelo” Álvarez, los Fernández, Isaac Hernández y Donovan Carrillo, junto con la vida cotidiana que late en cada esquina de esta ciudad.

Longevo y sólido, El Informador se sostiene en la fuerza del tiempo, en el prestigio ganado y en el “señorío”, como dirían los chilenos. Por eso no resulta extraño que disponga de sus páginas para convertirse en pionero en México al abrir la conversación sobre la longevidad y el envejecimiento poblacional: un tema que, aunque algunos medios lo consideran aún lejano, ya es una tendencia global ineludible.

Hoy toca celebrar. El Informador, Diario Independiente, no solo mira hacia atrás con orgullo, sino que se adapta, se renueva y abre espacio para hablar del segundo gran desafío mundial: el envejecimiento de la población.

Felicidades a nuestro Diario Sénior, que en su longevidad sigue siendo joven en espíritu y necesario en la voz pública.