Es positivo para Jalisco el plan del gobernador Alfaro

Es muy importante que se cumpla lo que aceptó y prometió Andrés Manuel en la última reunión que tuvo con el gobernador Enrique Alfaro: realizar las obras prioritarias que necesita Jalisco, que ya se habían planteado ante la Federación y que se habían aceptado anteriormente; un ejemplo muy valioso es el Libramiento sur de Puerto Vallarta que uniría en forma eficiente la costa de Jalisco Costalegre con Puerto Vallarta y la terminación de la Carretera Guadalajara-Puerto Vallarta.

En Costalegre se necesita terminar el aeropuerto y hacer efectivo el decreto realizado por el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión por iniciativa de la Secretaría de Turismo, emitiendo una “Declaratoria de Zona de Desarrollo Turístico Prioritario del Corredor Turístico Ecológico denominado Costalegre en el Estado de Jalisco con una superficie de 577,200 hectáreas”, decreto que no le dieron seguimiento los diferentes gobiernos del Estado desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 1990 y que, de obedecer este decreto, provocaría un apoyo especial de la Federación.

Otra de las acciones que se deben realizar en Costalegre es convertir el poblado de José María Morelos, que está cerca de Chalacatepec donde se localiza el aeropuerto, en municipio turístico siendo José María Morelos la capital del nuevo municipio. Esto apoyaría grandemente el desarrollo de Costalegre, porque ahora la capital del municipio de Costalegre es la Huerta que está demasiado lejos y no puede dar el apoyo que se requiere. Ya nos puso el ejemplo Nayarit creando el corredor turístico Riviera Nayarit, que ha provocado un desarrollo muy positivo.

Costalegre es una de las áreas turísticas que tiene las mejores y más bellas playas de todo el Pacífico y con el Libramiento de Puerto Vallarta y la visión y disposición de desarrollo que tiene Enrique Alfaro se consolidaría el desarrollo de la costa, ayudando a la regionalización del Estado.

Por eso es tan importante que se cumpla el compromiso que aceptó Andrés López Obrador en la reunión que tuvo con Enrique Alfaro en Palacio Nacional hace unas semanas, en la cual mostró gran disposición para cumplir con Jalisco.

También es muy importante que se realice la terminación de la Línea 3 del Metro, que ayudaría grandemente a disminuir el gran problema de movilidad urbana que existe en la región metropolitana de Guadalajara. Asimismo los jaliscienses esperamos que se cumpla con la construcción de la Presa El Purgatorio y El Zapotillo.

Esperamos que suceda como lo declaró Andrés López Obrador: “Yo voy a cumplir con Jalisco y soy muy persistente”, refiriéndose a los compromisos que había mencionado y a la creación de la Guardia Nacional que el Senado votó en forma unánime, 127 votos incluyendo a los senadores de Morena, aprobando la proposición del Presidente, pero dirigida por un mando civil y no por el Ejército como lo propuso Andrés López Obrador. Es muy positivo que exista la Guardia Nacional en la forma como lo aprobó el Senado.

Y vuelvo a repetir: por favor Andrés Manuel, acepta que existe la necesidad imperiosa de que tengas la protección necesaria; en México no nos conviene de ninguna manera que pudieras resultar un mártir como parece que no te importa que pudiera pasar. Recuerda que han ocurrido magnicidios como el de Kennedy, que fue asesinado por la gran mafia bien organizada en ese tiempo, Robert Kennedy y Luis Donaldo Colosio y no queremos los mexicanos que pudiera suceder algo similar, porque confiamos que con tu persistencia y promesas cumplas también con la realización de las obras prioritarias en Jalisco.