Es imposible no comunicar

La comunicación nos hizo humanos. Y, lo queramos o no, en todo momento estamos comunicando: en lo que publicamos en internet, a lo que damos like en nuestras redes sociales, con quienes nos reunimos, lo que leemos, a lo que dedicamos nuestro tiempo y lo que consumimos, cómo nos expresamos y de lo que hablamos, hasta cómo nos vestimos dice algo de nosotros… No se diga el por quién votamos. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer siempre comunica. Toda conducta, y no sólo el habla, es comunicación.

“Todo comunica” es uno de los axiomas de la Teoría de la Comunicación Humana, que plantea que es imposible para el ser humano no comunicar. Para bien o para mal, siempre estamos comunicando, lo queramos o no, de manera individual en nuestro día a día o colectivamente en los grupos sociales donde nos desenvolvemos o participamos; comunicamos de manera consciente o, muchas veces, sin siquiera darnos cuenta.

Hoy, después de leer esta columna, seguramente usted podrá identificar este fenómeno de la comunicación, en todos los ámbitos sociales; lo notará en el contacto diario con otras personas, sea de manera presencial o no. Y comprobará que todo comunica.

Por eso el nombre de esta columna, que será un espacio de análisis y reflexión, donde lectores y lectoras podrán encontrar temas de interés, de importancia para la comunidad; temas que pueden ser tan complejos y amplios como aquellos vinculados a decisiones políticas y gobierno, de impacto en determinados grupos sociales y de la agenda pública, o hasta aquellos temas relacionados con preocupaciones cotidianas.

Aquí se plantearán situaciones complejas y sencillas, donde siempre habrá de fondo un tema de comunicación, de entendimiento y de intercambio de ideas de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Habrá coincidencias de opinión y seguramente también discrepancias, pero siempre bajo un sentido del respeto.

Espero que este espacio también sirva para abordar aquellos temas sociales que pocas veces logran mantenerse en la agenda pública, pese a la urgencia de que sean tratados, discutidos y, sobre todo, solucionados.

Hace algunos años hice una pausa en el periodismo, un oficio donde desde niña soñaba estar, y continué preparándome y desarrollándome desde otros espacios, siempre buscando construir y sumar desde cualquier trinchera en la que me he encontrado.

Hoy me siento feliz de volver en esta nueva etapa profesional, en la que además de incorporarme al equipo de Televisa Guadalajara, ahora incluyo algo que amo que es la escritura, la prensa escrita, esta vez en El Informador, uno de los principales diarios de gran historia en nuestra ciudad. ¡Gracias por la invitación!

Y sí, seguramente los temas que aborde aquí comunicarán, incluso, algo de quién soy yo… porque es imposible dejar de comunicar.

