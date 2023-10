Ahora sí los partidos políticos están entre la espada y la pared. Lo que podríamos ver en esta elección es que por fin, las mujeres políticas tomen espacios de verdadera decisión, por fin tengamos una mujer gobernadora.

Hoy solo la tercera parte del País está gobernada por mujeres, entre ellas Indira Vizcaíno en Colima, Delfina Gómez en El Estado de México y Sandra Cuevas en la Ciudad de México.

Aunque hasta anoche no habían sido publicados los acuerdos finales del INE, todo indica que en varias entidades los partidos estarían sí o sí, obligados a poner a una mujer como candidata a la gubernatura, y entre ellos está Jalisco, siendo el blanco Movimiento Ciudadano.

Esto cambiaría de un momento a otro el juego en el albinaranja, pues de pasar a discutir si el candidato es Pablo Lemus o Clemente Castañeda, pasaríamos a debatir si la candidata es Verónica Delgadillo, Mirza Flores o incluso, María Elena Limón, como lo informó ayer el presidente de MC, Manuel Romo.

¿Por qué? Porque según lo discutido en la sesión, el consejo general del INE los partidos deberán tener al menos cinco mujeres candidatas de los nueve estados donde habrá elecciones estatales el próximo 2024.

Pero lo interesante son las condiciones que deben considerar los partidos para cumplirlo: las candidaturas de mujeres deberán privilegiarse en entidades donde nunca antes haya habido una mujer gobernadora, donde en la elección pasada se hubiera postulado a un candidato hombre y donde los partidos tengan mayor competitividad, es decir, más votos.

Según ha dado su lectura ya el politólogo, Javier Hurtado, todos los supuestos anteriores los tiene Movimiento Ciudadano en nuestra Entidad, pues el primer lugar, nunca hemos tenido una mujer gobernadora; en segundo lugar se postuló en 2018 a Enrique Alfaro, hoy gobernador, y en tercero, en Jalisco Movimiento Ciudadano obtuvo la mayoría de votos.

Por todo esto, y en espera de que se publiquen los acuerdos, Movimiento Ciudadano estaría obligado a proponer a una mujer candidata, y si la marca está tan posicionada como dicen, y realmente lleva la delantera, tendríamos a la primera mujer gobernadora, sin importar por ahora quién pudiera ser.

El supuesto no corre de la misma forma para Morena, pues tienen por lo menos un punto a su favor: que no obtuvieron una alta competitividad en Jalisco. Sería una puerta por la cual podrían salir en caso de que decidieran sostener a un hombre en la candidatura, aunque al momento hay al menos dos mujeres fuertes para contender: Claudia Delgadillo y Clara Cárdenas. PRI, PAN y PRD pretenden ir también en alianza en nuestra entidad; en los tres partidos su presidencia está regida por mujeres, y de los tres partidos podría salir la candidata que abandere el frente.

En un giro inesperado y gracias a las determinaciones del INE, por primera vez en la Entidad podríamos ver solo a mujeres de los partidos más fuertes contendiendo, como se avizora para la elección presidencial del año próximo.

Y lo mejor de todo es que en esta ocasión los hombres no podrán decir que no se puede poner a mujeres a contender porque no tienen experiencia. Hoy hay suficientes mujeres con carrera política, quienes han demostrado que su trayectoria les ha dado las herramientas necesarias para figurar en la vida pública, ¿y por qué no? Gobernar un Estado.

Sigamos pendientes de lo que ocurre en las próximas semanas, pues los giros inesperados en esta historia apenas han comenzado, aun cuando las campañas todavía no inician oficialmente. El reto de los partidos: posicionarlas en solo seis meses, cuando sus pre precampañas estuvieron dirigidas desde años atrás principalmente por hombres.