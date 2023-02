Entre delgadez y gordura, las fobias

Para su equipo de trabajo más cercano no contrata personas gordas, me compartió alguien; si a la entrevista laboral llega alguien con sobrepeso, en automático se descarta para el puesto. “¡¿Cómo?!”, pregunté, incrédula y sorprendida de que, con su nivel cultural, experiencia y alcances profesionales, pudiera pensar así. Según su razonamiento, el sobrepeso era resultado de tener malos hábitos, falta de disciplina y poco o nulo autocuidado; entonces, decía con seguridad, eso se reflejaría en su desempeño laboral.

Las personas con sobrepeso son castigadas socialmente y rechazadas por su físico. Son discriminadas por “cómo se ven”, por su apariencia y prejuicios absurdos. Es gordofobia.

Mientras la delgadez (no en el extremo esquelético) se asocia a una vida disciplinada, a la idea de éxito y hasta se ve como una virtud… hay una injusta estigmatización de la gordura. A las personas con sobrepeso se les prejuzga y se les culpa y responsabiliza de su situación. Pero la obesidad no significa pereza ni gula, y bajar de peso requiere más que voluntad: influye el entorno donde viven, el tipo de alimentos al que tienen acceso y hasta el nivel de ingreso en el hogar, además de cuestiones genéticas.

“Uno de los ‘San Benitos’ que se les cuelgan a las personas que padecen sobrepeso es que están gordas porque son perezosas y no se mueven. Eso es tan injusto como decir que las personas parapléjicas se han quedado así porque no querían andar”, advierte el Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO).

Además de que les cuesta mucho más trabajo moverse que a una persona delgada, existe un aislamiento social que termina por convertirse en una barrera para que hagan ejercicio al aire libre o en el gimnasio.

“Las causas que conducen a un individuo a la obesidad son muy variadas. No solo es que coman en exceso. Es una dolencia multifactorial que en ningún caso, es responsabilidad del que la padece”, añade el IMEO.

La actriz Michelle Rodríguez, una mujer de cuerpo grande (así se describe a sí misma), fue cruelmente criticada y hasta agredida hace unas semanas, luego de ser la portada de la revista Marie Claire, donde posa con un sostén negro y parte del abdomen descubierto.

“Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar; que estamos romantizando la obesidad; que qué asco; que por qué yo estoy en una revista si me veo como me veo”, respondió la mexicana en un vídeo, donde puso a todos en su lugar.

“Hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo”.

México es el quinto país con mayor población obesa en el mundo y, de acuerdo con el Atlas Mundial de Obesidad (World Obesity Atlas), se prevé que 36 de cada 100 adultos mexicanos padecerán ese trastorno para el año 2030; es decir, más de 35 millones de personas. Y en el mundo, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 7 hombres tendrán obesidad.

Si bien la obesidad es una enfermedad, no significa que se pueda cuestionar o asumir a simple vista el estilo de vida de una persona con sobrepeso, ¿de verdad lo dicen porque les interesa la salud de la persona en cuestión? ¿O solo están externando una fobia? Hace falta aprender a dejar de meterse en la vida y con el cuerpo de otras personas.

La belleza es subjetiva. No existen cuerpo perfectos y tampoco pueden considerarse indignos por su peso. Defender la diversidad y belleza de los cuerpos también es una forma de luchar contra la discriminación.

Instagram: vania.dedios