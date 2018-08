Enrique Alfaro defiende a Jalisco

Se supone que Jalisco es un Estado libre y soberano y ahora con la idea de López Obrador de poner un representante del Presidente, cuando menos eso ha dicho Lomelí, ya se cree virrey, que va a manejar todos los fondos federales que le corresponden a Jalisco para que se usen adecuadamente sin desvíos ni corrupciones; esa idea que se le ocurrió al próximo Presidente salió de los desfalcos y malos manejos que hubo en ciertos estados como con Duarte y otros más, pero aquí en Jalisco no es necesario porque el gobernador electo Enrique Alfaro en su período de alcalde lo hizo estupendamente y no hubo ningún problema de mal manejo de fondos ni actos de corrupción.

Ahora Carlos Lomelí quien es médico, no sé de qué especialidad, podría ser delegado de Salubridad, espero que haya sido bueno porque ya no va a ejercer; ¿cómo va a manejar y coordinar las 83 delegaciones que existen en Jalisco, si nunca en su vida había tenido un puesto administrativo ni político? Y, luego, ¿qué facultades va a tener? Porque aparentemente esto rompe con el pacto federal y agrede la libertad y soberanía del Estado de Jalisco que manda la Constitución.

Por sus declaraciones y amenazas, aparenta ser un candidato resentido que como todos sabemos perdió en su deseo de ser gobernador de Jalisco y ahora siendo del partido perdedor, parece por sus expresiones dizque político, pero es un candidato que no sabe perder, que no tiene la menor idea de cómo manejar y coordinar las 83 delegaciones que son muy importantes para el desarrollo de Jalisco; ya le expresó al gobernador electo que para hablar con el Presidente tiene que ser por su conducto, eso es totalmente fuera de orden, con resentimiento y venganza, va en contra de Jalisco.

También amenazó a la Universidad de Guadalajara. Se ve que no tiene la menor idea de lo positiva que ha sido para Jalisco la UdeG desde hace varias décadas, pues además de la educación excelente que proporciona, ha apoyado a la regionalización del Estado, creciendo la Universidad en diferentes ciudades medias y los grandes beneficios que ha traído a Jalisco y a México; sólo recuerden la Feria Internacional del Libro que es la No. 1 en el mundo de habla hispana y la No. 2 como Feria del Libro después de Frankfurt.

Me extraña estimado Andrés López Obrador, siendo tú tan inteligente como lo has demostrado, que escojas una persona sin ninguna experiencia para participar en el desarrollo de Jalisco; espero que esa designación no sea por el hecho de que en Jalisco no ganó Morena, tu partido, del cual fue candidato perdedor a la gubernatura Carlos Lomelí, ahora virrey de Morena, ya que podría con su resentimiento retardar y bloquear en tiempo y eficiencia los fondos que se tienen que entregar a Jalisco de parte de la Federación.

El gobernador electo Enrique Alfaro declaró que “dotar a las delegaciones o cualquier otra figura de carácter administrativo de facultades de control, fiscalización del ingreso y gasto público federal sería una violación flagrante al orden constitucional”.

Asimismo, Enrique Alfaro ratificó al Presidente electo que “apoya totalmente su proyecto de nación, que él está de acuerdo en su espíritu y que en él encontrará un aliado en la lucha contra el régimen de corrupción que hasta hoy domina la vida pública e institucional de nuestro país”.

Definitivamente es casi imposible que Lomelí pueda coordinar, manejar y controlar las 83 delegaciones, ni que fuera Superman.

Si esto llegara a suceder, también es posible que el futuro “virrey” se quiera meter en la planeación del desarrollo de Jalisco y a donde se aplicarían los recursos que la Federación le debe dar a nuestra Entidad; imagínense ustedes lo que dijo Lomelí, manejar y coordinar la PGR, la Marina, la Policía Federal y el Cisen y que supervisaría que los programas sociales lleguen correctamente al Estado; eso último no sería problema, pero imagínense coordinar y manejar la PGR, la Marina y el Ejército.

Además, por si no lo sabe Lomelí, yo le digo: no te conozco, pero definitivamente no hay capacidad para ese puesto; la planeación del desarrollo de un Estado la realiza el Estado y el Estado decide dónde debe invertir los fondos estatales y federales que le lleguen. Ahí está otro peligro, donde Lomelí quiera meterse en la planeación y desarrollo, que no tiene la menor idea y que quisiera definir en dónde se deben invertir los recursos que le lleguen a Jalisco; yo se lo digo porque conozco perfectamente esa área.

Yo te pido estimado Andrés López Obrador, virtual Presidente electo de México, que reflexiones profundamente este tema, definitivamente le estás quitando autoridad y dignidad al Gobierno del Estado y creo que esto está en contra de la Constitución por el pacto federal.

¡El gobernador electo Enrique Alfaro está defendiendo a Jalisco!