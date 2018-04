Lo cierto es que iba a escribir del escape maravilloso del chapo Guzmán pero la verdad es que ya todos, los que si son leídos y los que no lo son ya escribieron sobre ese tema. Lo cierto es que el tipo debe estar enterrado en otro hoyo; nuestras admiradas y azoradas autoridades no renunciaron no crea usted que por amor al hueso, no, no lo hicieron porque ellos no son rajones, ahora para ser justos hicieron todo lo posible, bueno, juzgue usted, de inmediato, bueno, al ratito, decretaron la aplicación inmediata del protocolo, no sé bien que signifique eso, pero suena durísimo, determinante diría yo, después, pero minutos después decretaron el código rojo, no crea que verde o amarillo, rojo, que significa que nadie entra ni sale de esa prisión (Salvo los que llevan a conocer los tours del túnel) prisión de rápida facilidad Emitieron ficha para interpol, ofrecieron por sus noticias sesenta millones de devaluados, toda la fuerza policial y del ejército está tras él. Sinceramente no me explico cómo hoy jueves quince en que escribo esto, sigue prófugo.

A fuerza de ser sincero lo único que les faltó fue declarar que no les temblarán las piernas que la investigación se hará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga ( frase que me encanta escuchar) ahora que en el fin de semana, llega nuestro admirado presidente quien yo creo llegará bastante engarbanzado porque se les fue el prisionero con todo y mecatito y además, para acabarla de fregar, no nos fue tan bien como pensábamos en lo de la ronda uno del petróleo y tengo la plena seguridad de que muy contento no va a estar.

El Peje y quienes comparten su nacionalismo en materia de la cacareada privatización de la explotación energética pensaban que los extranjeros se echarían sobre esos bienes, lo que yo nunca he creído a pesar de que los consorcios extranjeros son lo que sigue debajo de hijos del siete de espadas, ponga usted los calificativos que le gusten pero, si bien son ambiciosos y ruines no son tontos y para asociarse con nosotros se necesita algo más que valor.

La credibilidad del país, hablando en serio, está del perrazo, no hay ningún país o entidad mundial que tenga fe en lo que el gobierno pacte, a pesar de que el gobierno es el máximo usuario de los comerciales, nadie se anuncia como él, aunque nadie le crea, o usted si fuera extranjero metería su dinero para asociarse con PEMEX (Considerada como una de las empresas más corruptas del mundo) y quedar en las impolutas manos del inefable Sindicato petrolero en sus múltiples tentáculos, yo la verdad do lo creo.

A la hora que nuestro primer mandatario va a llegar a que le expliquen cómo pudo evadirse Guzmán de una cárcel tan certificada como esta, a la mejor hasta les reclama a los que certificaron mentiras y el resultado de la ronda uno pues lo normal sería que se encamotara ¿o no?

