¿En serio no importa el crecimiento económico?

El Presidente, ante las cifras trimestrales medidas y expuestas recientemente, donde tuvimos un crecimiento inexistente, nulo o del 0.0%, anda afirmando una barbaridad. Eso no importa, dice. No se olvida, primero hubo prometido un 4% de crecimiento económico y un 2% después, con ello significando su trascendencia. Ahora, lo relevante es el desarrollo y según él, la redistribución más justa del ingreso dizque ya existente. ¿Cuál desarrollo? ¿Ha creado algo valioso de infraestructura? ¿O algo inteligente por parte de las empresas públicas? Desarrollar es mejorar, no empeorar. ¿Alguna idea seria para volver al pobre más rico? Ni siquiera eso en un gobierno supuestamente de izquierda.

Destruir experimentados programas sociales, pero siempre perfectibles, a lo loco, por una entrega directa e indiscriminada de efectivo por partidarios, ya está puesta en duda por su ineptitud e ineficiencia. Digo, yo he dicho siempre, se podría hacer dicha entrega en transferencia electrónica, a través de la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), pero vinculada con las ganancias de las empresas del Gobierno Federal y de una forma institucional como debe ser y como una deducción opcional. De alguna manera sin quebrar las empresas de todos. Todos los mexicanos accionistas. Con derecho a voz y con todas las reglas de las minorías.

Pero estas entregas de dinero no solo van con la directa la imagen del Presidente, además de ser por supuesto de dádivas a cambio del voto, ya se quejan los supuestos beneficiarios y ya se detectaron fraudes. No es una intriga descubrirlo. Por eso andamos en campo minado. Vamos caminando por un un lugar donde no se puede ver lo pisado.

¿Qué es el crecimiento económico? A mi entender, mayor flujo de movimientos económicos sin obedecer a políticas inflacionarias provocando dinero a lo artificial o restándole. Ya sea de inversión pública o privada. Ese es el crecimiento económico a mi ver: Transacciones.Transacciones legítimas. Unas no registradas, pero lícitas, también las amorfas y las ilegítimas y de plano las delincuenciales, pero sin aportar al fisco.

En este país tenemos crecimiento demográfico, quizá por algunos criticable por ser poco, quizá por otros envidiable, pero existe. Las transacciones nos tienen que alcanzar para todos. Estamos detenidos. Independientemente del tamaño demográfico, el 0.0% ya de por sí es un retroceso a corto plazo por no hablar de la inseguridad en todo nuestro país.

Y resulta: el hecho de bajar las transacciones, ya sean de importaciones y exportaciones de todos lados y motivos, y de todas las internas, son buena noticia para el Jefe del Estado nada, pero presumir de nada por abajo del crecimiento demográfico ya es no saber sumar. Eso se llama detener la economía de forma casi deliberada o de plano. O por los siempre buscado por las izquierdas más radicales.