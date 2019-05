En salud, las disculpas no bastan

Primero está comer que ser cristiano, reza el adagio popular. Trasladado a lo que pasa hoy en salud en México podríamos decir que primero está salvar vidas que ahorrar dinero. Una disculpa del Presidente a las personas que no le están llegando medicinas no basta. La batalla contra la corrupción no justifica el desabasto. ¿Cuánto cuesta una vida perdida por falta de medicamento? ¿Cuánto vale el sufrimiento de personas que no tienen acceso a sus medicamentos? ¿Cuánto le costará al sector salud la prolongación de enfermedades en pacientes que no recibieron sus medicinas a tiempo? Nadie está en contra de la lucha contra la corrupción. Al contrario, eso es lo que llevó al Presidente a ganar la elección con mayor diferencia en la historia democrática de este país, pero las formas y los daños colaterales sí importan. Generar desabasto por corrupción es un crimen; generarlo por combate a la corrupción, también.

El mismo Presidente comparó el problema de desabasto de medicinas con el combate al huachicol. Y sí, efectivamente son perfectamente comparables en lo que se refiere a la forma en que el Gobierno enfrenta la situación, pero sobre todo en cómo y quién paga los platos rotos, quién carga con el costo de los ahorros. La falta de abasto de medicinas como el de las gasolinas en enero y febrero tiene que ver fundamentalmente con la desconfianza, muy justificada por los demás, del Gobierno para con los proveedores, pero también y fundamentalmente con la falta de conocimiento de quienes toman las decisiones. El desabasto de gasolina fue previo al discurso del combate al huachicol al igual que el desabasto de medicina es previo a esta batalla que el Presidente dice haber emprendido contra los distribuidores de medicinas. El desabasto de gasolina lo terminaron pagando los ciudadanos que perdieron su tiempo, dejaron de hacer negocios, dejaron ir clientes o se quedaron con mercancía. Nadie cuantificó el efecto, solo se habla del dinero que el Gobierno dice haberse ahorrado al detener el robo de combustible. Suponiendo que sea cierto (la duda es simplemente por la falta de documentos probatorios) nadie puede decir que se acabó de una vez y para siempre. De la misma manera el desabasto de medicinas lo están pagando millones de mexicanos con su salud.

El combate a la corrupción, que es sin duda el más noble de los propósitos del Presidente, no puede pasar por encima de derechos fundamentales

El combate a la corrupción, que es sin duda el más noble de los propósitos del Presidente, no puede pasar por encima de derechos fundamentales. El Gobierno no nos puede plantear, como lo ha venido haciendo, que es una cosa o la otra. Su obligación es combatir la corrupción sin afectar la salud de nadie. Se puede y deben hacerse las dos cosas a la vez, aunque ello implique, por supuesto, ir más despacio. De hecho, lo peor que nos puede suceder en este retraso de las licitaciones es terminar haciendo compras de pánico, a lo mejor sin corrupción, pero sin duda más caras que con una licitación planeada.

Las disculpas siempre se agradecen, pero cuando se trata de la salud de las personas, no bastan.

