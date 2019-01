En las buenas y en las malas

Mantener vivo el amor cuando las cosas no parece ir bien, resulta una muestra de que hay madurez y auténtico compromiso.

En la vida suceden tantas experiencias diversas, tan distintas unas de otras, con todo tipo de dificultades y obstáculos, que resulta evidente que no todo es miel sobre hojuelas. Y sobre todo el verdadero amor se pone a prueba con el fuego de las dificultades y las adversidades. En realidad cuando todo marcha bien y todo parece conducirnos por la felicidad, no hay gran mérito, como cuando aparecen los problemas, los accidentes, las desilusiones y errores que más nos molestan, hieren o frustran.

En las malas, es cuando más se echa de ver si realmente hay un amor sólido y auténtico, o nomas fue una llamarada de petate y un enamoramiento transitorio y con caducidad. Pues para superar la mayoría de los problemas conyugales se requiere del verdadero amor. Del que no es egoísta, que sabe perdonar y lucha firmemente por salir adelante a pesar de las tempestades.

“Cuándo el dinero falta, el amor sale por la ventana”, dice aquel gesto popular al referirse a que una relación que se ha basado en las conveniencias económicas, cuando escasea, hay quien de plano se enoja y manda a volar a su pareja. Cuando en realidad debería de mostrar más empeño por luchar juntos hasta salir del bache. Lo mismo sucede cuando hay una infidelidad, que en vez de buscar el perdón y la reconciliación, brota el deseo de castigar con el látigo del desdén y el rechazo basado en el dolor.

El auténtico amor se pone a prueba en el cadalso de las enfermedades, de las carencias de los defectos y los errores, no cuando todo suele ir de maravilla, así cualquiera dice amar.

Ninguna pareja la tiene fácil, todas van a transitar algún día por el lado oscuro y la noche de la relación. Cuando las espinas de los defectos y fallas hacen su más cruda presencia, es cuando más ha de surgir el aroma de los gestos generosos y maravillosos del verdadero amor.