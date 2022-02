En la cabeza de un obradorista

Mientras muchos vemos en la Casa Gris un claro conflicto de interés, ataques a la libertad de prensa y la victimización de AMLO, ¿qué ve un obradorista?

Hablé con Rodrigo, 34 años, licenciado en Negocios Internacionales, maestría en políticas públicas, jalisciense y ferviente obradorista. Hace 12 años se empadronó en el «gobierno legítimo»; aún conserva su credencial.

Transcribo parte de nuestro diálogo. No significa que estoy de acuerdo con él, pero escuchar siempre será un primer paso.

-¿Es normal la vida de millonario del hijo del Presidente?

-Es difícil controlar cómo viven tus hijos, si son mayores de edad, ahí los padres no tienen control, pero sí son un poquito escandalosas las características de la casa contrastadas con la austeridad republicana. Eso sí te lo acepto, pero lo demás no se ha probado (el conflicto de interés).

-El Presidente exige que Loret rinda cuentas de sus ingresos, pero no mide con la misma vara a José Ramón.

-La oposición está haciendo de la persona de José Ramón el centro de sus acusaciones y el Presidente, si bien ha sido agresivo contra Loret, eso sí lo tengo que aceptar, lo que está señalando es la fuente de financiamientos privados que pueden influir en el reportaje.

-Insisto, el Presidente no los mide con la misma vara.

-Porque son personajes distintos. José Ramón no es personaje público, no hace vida orgánica de partido en Morena y hasta que se compruebe, no ha tenido vinculación al gobierno. Mientras que Loret se ha hecho a sí mismo centro, no de un periodismo, sino de un periodismo parcial y militante justamente como el que acusan que hacemos quienes apoyamos a la 4T.

-¿No es AMLO insensible con el gremio periodístico?

-Nunca he escuchado alguna alusión acerca de que hay que callar o silenciar a Loret. Lo que hace el Presidente, que resulta extraño porque es un debate nuevo, es plantear qué tanto los periodistas al ponerse en el ojo público son sujetos de escrutinio, eso no se hacía antes, teníamos un régimen tan corrupto que se suponía que los periodistas siempre defendían el interés público. Loret se ha asumido como opositor del Presidente, le llama loco. Ambos subieron el tono.

-¿Qué errores ha cometido AMLO?

-Señalar de esa manera a Loret. Al personalizar el tema con Loret dirige la conversación acerca de un individuo cuando es acerca de un conjunto de individuos y de intereses. El Presidente reaccionó contra el emisario y no contra el mensaje o sobre los intereses que lo atacan de forma tan violenta.

-¿Violenta? ¡Lo dices como si el Presidente fuera la víctima!

-No una víctima, pero es el objeto de un ataque sostenido y sistemático desde ciertos medios de comunicación.

-Insisto, ¿ves al hombre más poderoso del país como una víctima?

-No sé si AMLO es el hombre más poderoso del país. Es el hombre democráticamente más poderoso del país, pero hay un grupo de intereses económicos que a veces suplieron al Presidente en sexenios anteriores, más poderosos que el poder democrático.

Yo no sé si AMLO es igual de poderoso que la suma de los intereses económicos que le están buscando combatir o quitar el poder.

-¿Cómo acabará este escándalo?

-Debe haber una explicación más coherente para quienes genuinamente estén interesados en el asunto. Lo que no pasará es que cambien su postura los escépticos de López Obrador así como sus simpatizantes. No habrá más o menos polarización, sólo se endurecerán más las posiciones.

Sólo coincido con esto último.