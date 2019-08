En espera de milagros

Muchos quieren que alguien más les resuelva la vida y los problemas, pero la realidad insiste en mostrarnos que solo nosotros mismos lo podemos hacer. Es así en la vida normal y también cuando hablamos de mantener un automóvil. Muchos esperan que el gobierno los mantenga, que jefe les suba el sueldo, que le baje la carga de trabajo. Les encantaría que el pastel de chocolate deje de engordar o que una pastilla les quemara la grasa más rápido y fácilmente que el gimnasio. Esperan por un milagro. También con los coches.

Es un tema recurrente de consultas en redes sociales con relación al consumo de combustible más que nada, la gente quiere un producto que ayude a ahorrar, que haga lo que solo ellos pueden pero no quieren hacer el esfuerzo. Tan conocida es esa esperanza que muchos sin escrúpulos ponen en el mercado supuestas soluciones a esos problemas en distintas formas. Unos hasta ofrecen imanes que, juran, cambiarían la estructura molecular de la gasolina ayudando a bajar el consumo. Mientras más complicada sea la explicación de su funcionamiento más posibilidades existen de que la gente crea en ellos, porque pocos están dispuestos a hacer un esfuerzo, aunque sea el de entrar a Google e investigar un poco a ver si es cierto o posible lo que les ofrecen.

Otros creen que convertir su auto para que use gas natural es la solución, cuando en realidad es un riesgo que hace más inseguro a su coche y cuyo proceso puede ser más caro que el beneficio económico obtenido. Sin contar que la vida del motor será reducida.



Cuidando centavos

La desesperación por ahorrar es tanta que están dispuestos a gastar mucho dinero para lograrlo. No solo en modificar coches, también en comprar un auto más caro del que hubieran hecho solo por el detalle de que son híbridos o usan diesel. Gastan digamos, 50 mil pesos más para ahorrar tal vez unos 20 mil pesos por concepto de consumo. Cuidan los centavos y descuidan los pesos.

Otro producto en el que muchos creen es el etanol. Los que lo venden prometen que el auto funcionará mejor puesto que ese combustible tiene mayor octanaje, como si los octanos significaran más potencia, cuando lo único que significan es que ese combustible detonará más tarde que uno de menor octanaje, permitiendo su uso en motores que aceptan mayores revoluciones por minuto. Pero el etanol puede dañar motores que no estén preparados para usarlo. Al escuchar ese argumento algunos dicen que los motores “flex fuel”, es decir, que pueden usar ambos combustibles, están adaptados para eso. Puede ser, pero en la gran mayoría de los casos en México los motores “flex fuel” son los hechos para usar E85, una mezcla de 85% de etanol y 15% de gasolina y usar un porcentaje diferente les hace daño. Como no hay estaciones formales, verificadas por la autoridad en el uso de esa proporción, el riesgo de usar etanol es muy elevado. También es importante la calidad del etanol y de nuevo la ausencia de regulación de las autoridades representa riesgo.

Así como no hay pastillas saludables que nos hagan adelgazar sin dieta, ni hay forma de aumentar masa muscular sin ejercicio, no hay manera de ahorrar gasolina sin hacer un esfuerzo y ese esfuerzo implica cambiar nuestra forma de manejar. El principal cambio, mejor dicho, el más efectivo para bajar el consumo es arrancar más despacio. Luego están buscar velocidades constantes, siempre andar con presión adecuada en los neumáticos, evitar el transporte de peso innecesario, usar aire acondicionado cuando viajas a más de 80 km/h y no hacerlo a menor velocidad (aunque el riesgo por incomodidad y mal humor, además de robos, se incremente) y no frenar de forma brusca cuando no es necesario.

No hay milagros, no hay resultados sin esfuerzo. No solo en la vida, también al mantener un coche. Es difícil, claro, pocos lo quieren hacer, pero me temo que es la única salida.