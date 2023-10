En el Frente ¡...se declaró la guerra!

El sábado pasado Xóchitl Gálvez le levantó la mano -así como en alguna ocasión lo hizo López Obrador con Claudia Sheinbaum, diciendo que ella era la ‘elegida’- al alcalde panista de Puebla Eduardo Rivera -quien aspira a la gubernatura- durante la lectura de su segundo informe de gobierno. Además de la candidata del Frente Amplio por México (FAM) -sentados en primera fila- ahí estaba Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jesus Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el exsenador jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Mancera. Casi toda ‘la plana mayor’ del FAM. Solo faltó Alejandro Moreno, el mandamás del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Xóchitl con anterioridad respaldó las aspiraciones del Alcalde de Benito Juárez, -otro panista- Santiago Taboada, para la candidatura del Frente al gobierno de la capital mexicana. Y aparentemente esos ‘espaldarazos’ no han sido del agrado en las altas esferas del PRI -concretamente de ‘Alito’-. Por lo menos eso se deduce de los mensajes contenidos en el discurso que dio en Querétaro con motivo de la instalación del Consejo Político Estatal del PRI, donde el dirigente del tricolor fue muy obvio de que no le gusta los apoyos tan directos a los aspirantes panistas, cuando lo que están buscando son posiciones por el Frente.

“Las aventuras individuales o los esfuerzos aislados a nadie benefician. No olvidar que la unidad es la fuerza”, dijo Moreno, aclarando que la fuerza del Frente de Oposición es la suma de voluntades y el trabajo en equipo, valores que supuestamente conoce Xóchitl Gálvez. Y fue tan obvio en no estar de acuerdo en esos ‘respaldos’ de la candidata del Frente a los aspirantes panistas cuando mencionó que “la construcción del Frente se basa en el respeto, en el trabajo, en tener carácter y voluntad para defender la fuerza y fortaleza de los priistas en cada parte del territorio nacional. En Querétaro tienen a los Gallos Blancos, y así como hay gallos blancos, hay gallos azules, hay gallos rojos y hay gallos amarillos. El PRI tiene sus gallos y, al final, vamos a construir para ir con más competitivos en la coalición. No vamos a regalar ni un solo espacio aquí y vamos a construir en acuerdo, en unidad y en equipo”. Como quien dice, en el Frente ¡se declaró la guerra!.

Después del ¡Boom! de la aparición de Xóchitl en la escena política y pasaron los días de cierta indefinición, donde mucho se habló del ‘desinfle’ de su imagen y arrastre, donde se dijo que faltaban ‘golpes más certeros’ de sus propuestas de gobierno y en donde parecía ‘descobijada’ por el Frente, Gálvez empezó a armar su equipo de apoyo, y ahí empezaron a aparecer Santiago Creel, Jose Angel Gurria, Ildefonso Guajardo y recientemente Enrique de la Madrid. Y en la inercia del caminar de la campana han surgido los apoyos a ciertos candidatos -ambos panistas- que han encendido las alarmas del priismo y provocado las primeras reincillas entre los integrantes de la cúpula de la coalición.

Lo que es un hecho, es que en un país tan dividido, cuando la candidatura del Frente está ‘apenas’ sostenida con ‘ganchos de ropa’ y en donde el sentido común recomienda que lo primero que debe de haber es unidad sin distracciones, y que si hay diferencias estas se deben ‘lavar en casa’, para no desmotivar a un electorado que aparentemente quiere salir de su letargo. De aquí en adelante Xóchitl debe ser más cautelosa y estar muy consciente de que el peor enemigo -no está afuera- lo puede tener en el mismo Frente.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net