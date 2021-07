En NY no hay ‘abrazos, no balazos’, hay un plan

Apenas en enero se lamentaba que el número de tiroteos y homicidios en el 2020 lo convirtió en uno de los más sangrientos en los Estados Unidos. De acuerdo con la base de datos de Gun Violence Archive (GVA) el año anterior casi 20 mil personas habían perdido la vida con armas de fuego. La cifra más alta que se tenía en los últimos años se registró en 1999 cuando 11,500 fueron las víctimas.

Y la situación se ha deteriorado de manera dramática y preocupante, al grado que el pasado fin de semana el número de personas violentadas creció de manera alarmante. Solamente en Chicago -de viernes a lunes por la madrugada- una desenfrenada ola de tiroteos dejaron 101 heridos y 16 muertos -cifra que podría aumentar por muchos que se debaten entre la vida y la muerte en los hospitales-. En Los Ángeles, por lo menos una docena de personas dejaron sus vidas en las calles. El Departamento de Policía dijo que fue uno de los fines de semana más sangrientos en la historia de la ciudad y que los tiroteos se han incrementado por lo menos en un 50 por ciento.

El estado de Nueva York no fue la excepción, hubo 26 muertos en 21 tiroteos. El total de fallecidos en Estados Unidos durante el fin de semana de la celebración del 4 de Julio fue de 233 muertos y 618 heridos de bala en más de 500 tiroteos.

El repunte de violencia con armas que ha provocado una situación grave y casi descontrolada ha obligado al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a declarar estado de emergencia con el argumento “que es un problema de salud pública”, y destinando “los recursos que sean necesarios” para que se tomen medidas como el impedir el acceso de armas a personas consideradas de alto riesgo, así como la implementación de un plan de empleo para jóvenes que están en situación de exclusión o riesgo extremo y que son susceptibles de ser persuadidos por las pandillas. Se espera que esta posición sirva de ejemplo a otros estados y que obligue al Congreso a que tome acción y se legisle sobre todo en lo que se refiere al control de armas de fuego y a la puesta en marcha de nuevos programas sociales.

En México, vivimos en una realidad similar o peor, ya que desde hace muchos años estamos en un estado de emergencia por la pérdida de miles de vidas, y desde hace mucho tiempo se requiere de acciones concretas -como en Nueva York- ante la gravedad, sin embargo no se conoce un plan para enfrentarlo. El proyecto de combate que conocemos desde hace meses es el de “abrazos, no balazos”, que es obvio no funciona. Y el martes, cuando Lopez Obrador hablaba de la situación que se vive en Aguililla, Michoacán - población que está tomado aislada por la actividad de los carteles- donde sus habitantes se defienden solos y piden a gritos la intervención del presidente, éste les hizo un llamado “...a todos a que se ayuden a conseguir la paz, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño...se los pide el presidente de México”. Con ese mensaje, con esa respuesta a la gente que pide su intervención, con esa recomendación, con esa reprobable actitud de máxima autoridad del país y con esa mentalidad, la única recomendación que se puede hacer es que, si es creyente, póngase a rezar. ¿Usted, qué opina?

PD. Marcos Arana Cervantes, donde te encuentres, que tengas la paz y un eterno descanso. Fuiste un gran amigo y excelente periodista.

