Empiezan a sacar los “salvavidas”

A 17 días de tomar posesión como Presidenta -17 de octubre de 2024- Claudia Sheinbaum reaccionó a la sentencia impuesta en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, al señalar que el juicio “demuestra la importancia de que no haya impunidad” y de paso aprovechó para darle una “raspada” al ex mandatario Felipe Calderón -donde sirvió García Luna-, cuando dijo: “No es menor, de esto se ha hablado bastante, pero habla de la decadencia y degradación del sexenio de Felipe Calderón. Hay que decirlo con todas sus palabras”. Y el 26 de septiembre de 2024, sólo a unas horas de dejar la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador casi no quiso hablar del caso del ex funcionario enjuiciado en Estados Unidos, al decir: “No tengo opinión”, pero “lo que sí demuestra es que hay culpabilidad”. AMLO y Claudia aceptaron el juicio, pero ninguno habló de pedir las pruebas por las que se le iba a sentenciar.

Casi nueve meses después, con el asunto de Ovidio Guzmán López -hijo de “El Chapo”-, quien el 1 de julio firmó una carta para declararse culpable de narcotráfico y asociación delictuosa, traduciéndose como una manera de “colaborar” con las autoridades estadounidenses y de esa manera reducir su sentencia, convertirse prácticamente en testigo protegido, desde la conferencia mañanera de Palacio Nacional ya empezaron a sacar los “chalecos salvavidas” ante la “tormenta” que se pronostica.

Sheinbaum dijo que si Ovidio Guzmán inculpa a alguien en México, el Gobierno estadounidense estará obligado a presentar las pruebas correspondientes. “Si en este juicio sale una imputación a alguna persona de México, pues tienen que venir las pruebas del Gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo en nuestro país”.

Es obvio y por sentido común señalar que cuando “cante” Ovidio Guzmán sobre el “teje y maneje” de la red de narcotráfico y sobre quienes intervienen o han intervenido, no una, sino varias personas de diferentes niveles gubernamentales saldrán a la luz pública, y de ahí el nerviosismo de las altas esferas oficiales que se “adelantan” y advierten que van a necesitar las “pruebas” correspondientes, en el entendido de que Estados Unidos actúa, pero no “comparte” las evidencias, como sucedió recientemente con la intervención del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas -CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa-, acusándolas de facilitar lavado de dinero para cárteles mexicanos, que no se descarta sea resultado del “concierto” que han empezado a “cantar” algunos de los nuevos testigos protegidos.

Por cierto, del caso de las instituciones financieras intervenidas, de las que Estados Unidos no proporcionó pruebas de la acusación y las autoridades mexicanas dijeron que no había ninguna irregularidad, el viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que CIBanco e Intercam Banco van a ser manejados por la banca de desarrollo de manera temporal, para posteriormente facilitar su transmisión a instituciones financieras privadas en condiciones de certeza. ¿Entonces?

Usted, ¿qué opina?

daniel.rodriguez@dbhub.net