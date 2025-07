" Mentiras ", la obra de teatro musical creada por el mexicano José Manuel López Velarde , estrenó una adaptación en la plataforma de streaming Prime Video el pasado 13 de junio y ha logrado posicionarse en el gusto del público y, a su vez, en el top 10 de las producciones más vistas de México en la plataforma .

La obra musical vio por primera vez su puesta en escena en 2009 bajo la dirección de su escritor, López Velarde.

Así como en la serie, la idea original en teatro estuvo armada como un gran popurrí de las canciones más exitosas del pop en español en México durante los 80's. La historia trata de cuatro mujeres que coinciden en un funeral, el de Emmanuel, allí descubren que todas sostenían una relación amorosa con el mismo hombre, ya fuera como esposas o como amantes.

El elenco original de la puesta en escena estuvo conformado por Natalia Sosa —como Daniela Levy de Mijares —, Andrés Zuno —Emmanuel Mijares—, Pía Aun —Yuri Bosé—, Mónica Huarte —Dulce D'Alessio— y Mariana Treviño —Lupita Romo—.

¿Mariana Treviño iba a ser Dulce D'Alessio?

En una reciente entrevista para un podcast, Mariana Treviño, quien después de 16 años se reencontró con Lupita Romo para volver a darle vida —ahora bajo la producción de Luis Gerardo Méndez—, declaró que ella no audicionó para el personaje de Lupita.

" De hecho iba yo a ser Dulce [D'Alessio] : audicioné con una canción de Dulce y creo recordar que me había quedado en el papel de Dulce, pero como Mónica Huarte había hecho una audición tan espectacular y José Manuel también quería que estuviera en "Mentiras", dijo no [...] entonces ella ganó el lugar de Dulce", compartió Treviño.

Además dijo que desconocía al personaje , pero que se enamoró de este en cuanto leyó el libreto. Compartió además que López Velarde no encontraba a ninguna actriz capaz de darle vida a la entrañable secretaria.

" Lupita estaba como vacante, porque llevaban dos años haciendo un taller de los personajes y [...] no quedaba nadie , andaba esperando a ver quien le echaba raite [por alguien que la interpretara]. José me dijo "el de Dulce se lo va a quedar ella, pero está este personaje que es la secretaria" [...] y dije, bueno, y cuando lo leí y vi la maravilla que era ese personaje, pues claro que me puse feliz y agradecida".

Este lanzamiento en 2025 remarca la importancia del teatro en México con un viaje al pasado que extiende un guiño a los amantes de la comedia musical con un elenco de primera: Belinda , Mariana Treviño , Diana Bovio , Regina Blandón y Luis Gerardo Méndez .

