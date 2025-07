Julio César Chávez Jr., ex campeón mundial del peso mediano que se encuentra detenido en Estados Unidos, al parecer castigaba a golpes a miembros del Cártel de Sinaloa, de acuerdo a una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la información obtenida por medios, Chávez Jr. es descrito como un “esbirro” de Néstor Ernesto Pérez Salas, “el Nini”, uno de los capos del cartel.

Al parecer, “el Nini” ordenaba al hijo de Julio César Chávez, leyenda del pugilismo mexicano, golpear como costales de boxeo a sus subordinados que incurrían en fallas que pudieran ponerlos en evidencia.

La acusación de la fiscalía se basa en dos llamadas telefónicas de presuntos narcotraficantes, así como registros migratorios compartidos por Estados Unidos y tras la detención que le hicieron por conducir bajo los efectos del alcohol.

El 21 de noviembre de 2019 el agregado adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de la Embajada de Estados Unidos presentó una denuncia ante la Fiscalía mexicana por tráfico de armas.

Por esta denuncia, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada intervino teléfonos de varios sospechosos del 11 de diciembre de 2021 al 11 de junio de 2022.

En ese periodo fue cuando explicaron cómo uno de los miembros del cartel llevó a una novia a una casa de seguridad en la que habían personas secuestradas y una bodega con armas. Allí vio cómo “el Nini” ordenó amarrar a su subordinado y colgarlo como un saco de boxeo para que Chávez Jr. le pegara.

Chávez Jr., de 39 años, fue detenido el jueves pasado en Estados Unidos y será deportado a México.

El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

Chávez Jr. entró legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa hasta febrero de 2024.

Dos meses después del fin de su visado, solicitó la residencia permanente en el país al argumentar estar casado con una ciudadana estadounidense.

Su pareja también está vinculada al Cártel de Sinaloa, por haber tenido una relación amorosa previa con un hijo, ya fallecido, del conocido líder de esa organización narcotraficante, Joaquín “el Chapo” Guzmán.

A pesar de que en diciembre de 2024 fue declarado “una grave amenaza para la seguridad pública” del país, al final las autoridades estadounidenses determinaron que su caso no era prioritario y no fue arrestado en ese momento.

Sin embargo, tras “múltiples declaraciones fraudulentas” en su solicitud para convertirse en residente permanente, se le inició un proceso por el que será deportado a México.

EFE

Deberá enfrentar a la justicia en México: Claudia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que Julio César Chávez Junior, era investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2019, por el delito de delincuencia organizada, particularmente por tráfico de armas y tráfico de drogas.

Puntualizó que el Gobierno mexicano buscará deportar al boxeador para que sea sentenciado en territorio nacional tras su detención en la Unión Americana.

“Es una orden de aprehensión que incluso inicia la carpeta de investigación en 2019, se otorga la orden de aprehensión por parte de un juez hasta 2023, y lo que nos informaron el día de hoy en el gabinete es que la mayoría del tiempo estaba allá en los Estados Unidos, entonces, en parte la detención tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda haber una deportación y que pueda cumplir la sentencia aquí, en ese proceso está trabajando la Fiscalía General de la República”, declaró.

La titular del ejecutivo reconoció que no conocía sobre la indagatoria de Chávez Junior. “No, personalmente no tenía conocimiento, ayer, en cuanto se difundió la noticia nos comunicamos con la fiscalía y el fiscal me dijo ‘sí tiene una orden de aprehensión en México’”, reconoció la Mandataria mexicana.

CT