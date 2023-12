Emecista demanda al Congreso

Seguramente todos recuerdan las afectaciones por la pandemia del COVID-19 en Jalisco. Cuando se desataron los contagios y la crisis económica, llamó la atención que desde el Congreso del Estado se vieron solidarios porque, tras un acuerdo entre la Junta de Coordinación Política, se avaló la reducción del 50% del aguinaldo del año 2020 entre los diputados y las diputadas, el secretario general, así como los coordinadores, directores, contralores y titulares de los organismos técnicos, entre otros.

Sin embargo, tres años después, nos cuentan que un ex diputado demandó al Legislativo estatal porque le descontaron alrededor de 50 mil pesos y ahora exige la devolución de esa lana porque jamás lo autorizó.

Se trata del ex legislador emecista Daniel Robles, quien también presidía la Comisión de Administración. ¿Qué tal?

Nos dicen que ahora trabaja en el Gobierno de Jalisco. Sigue cobrando del erario, pues.



* * *

Y en temas electorales, donde las cosas se están complicando para los morenos es en Guadalajara. De entrada, y desde la delegación de Gobernación, precisan que deberá ser candidato varón. De modo que personajes como Mariana Fernández y María Padilla ya la están perdiendo. ¿Pero quién entonces?

A “Chema” Martínez aún no le dan totalmente el sí. Y el regidor Salvador Hernández no tiene más aliados que los que puede juntar en su oficina. Por otra parte, Alberto Uribe en su calidad de “ebradorista” no alcanza con los apoyos. Y el que se está apuntando es Favio Castellanos, quien tiene el apoyo en la Hermosa Provincia y hasta se toma fotos con Pedro Kumamoto para hacer la dupla Guadalajara-Zapopan.



* * *



En Tlajomulco, nos afirman que Marcela Michel será candidata a diputada, pero mientras tanto: ¿Quién le hará frente a Quirino Velázquez como candidato de MC a la alcaldía? Pues se comenta que vuelve por sus fueros la familia Vega.

Nicolás Vega, líder del ejido El Zapote, quien durante años luchó contra el Grupo Aeroportuario del Pacífico por terrenos aledaños a la terminal aérea, ya tiene heredera: Violeta Vega.

Su hija aparece ahora como morenista y con el voto a favor de Marcela Michel. Además, tiene el aval del ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la precandidata Claudia Delgadillo, por eso se enfila para ser la representante morenista.