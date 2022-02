Elogió a Putin y se ‘destapó’, pero…

Regresó al escenario político y a las andadas, y de qué manera.

Aprovechando la tensión entre Rusia y Estados Unidos al expresidente Donald Trump se le ocurrió elogiar a Vladimir Putin -por el “movimiento genial y bastante inteligente” de llevar tropas a la frontera con Ucrania, además de señalar que “podriamos usar eso en nuestra frontera sur (con México)- y echó nuevamente la culpa a “una elección amañada” -la presidencial de noviembre del 2020- que supuestamente ha provocado que el país vecino no tenga un liderazgo de confianza -Joe Biden- para resolver la situación.

Como anillo al dedo le cayó la crisis internacional, ya que le permitió aparecer en el escenario, además de coincidir con el lanzamiento de su red social -Truth Social- y de paso desviar la atención de los problemas legales a los que se enfrenta el exmandatario.

En medio de esta maraña de conflictos, con su estilo controversial, y sin mencionarlo directamente, ha dado el paso que todos pronosticaban, pero que no era oficial. Con el lanzamiento de su red social -después de que las redes sociales como Facebook, Youtube y Twitter, entre otras, lo ‘borraron del mapa’- se interpreta que Donald Trump se ha ‘destapado’ oficialmente y mostrado su intención de buscar la nominación republicana e intentar regresar a la Casa Blanca en las elecciones del 2024, ya no con la frase ‘Make Great America Again’, sino con ‘The Rules Have Changed’.

Sin embargo, el camino está lleno de obstáculos y con barreras que se ven muy difícil que pueda salvar.

Trump, a quien se le califica como un mentiroso compulsivo y extremadamente polémico, ha perdido terreno entre los republicanos, que él mismo se encargó de dividir. Un sector de la población que votó por él y lo llevó a la oficina oval, se dio cuenta -muy tarde- del error que habían cometido en poner a un exitoso hombre de negocios a vivir en el 1600 de la Avenida Pensylvania en Washington.

Agregado a todo eso, los desmanes de la toma del Capitolio el 6 de enero del año pasado -que en estos días es objeto de una minuciosa investigación en el Capitolio- en donde el expresidente fue el provocador de la invasión del recinto y que permitió deliberadamente que aquello terminara en tragedia y vergüenza ante el mundo, es una losa muy pesada que muy difícilmente podrá desprenderse de ella y salir avante en las pesquisas.

Habrá que sumar a todo lo anterior, lo que se ha conocido sobre sus indebidos intentos y artimañas para encontrar argumentos falsos para calificar de fraude la elección presidencial, además del robo de documentos con material clasificado que se llevó de la Casa Blanca cuando dejó el cargo y que le fueron encontrados y confiscados de su residencia en la Florida.

Y como cereza al pastel de sus desgracias, los rechazos judiciales a los intentos de Trump por desestimar las demandas por conspiración presentadas por algunos legisladores y policías del Capitolio el dia de la insurrección, y la obligación a que sus declaraciones de impuestos -que siempre la ha ocultado- se pongan a consideración de quienes investigan las acusaciones de evasión fiscal del expresidente.

Trump volvió a hablar, se pronunció a favor de un enemigo político e ideológico de Estados Unidos, se ‘destapó’ en sus intenciones de regresar al poder, pero…primero tendrá que salvar resolver muchos asuntos que legalmente hasta la cárcel lo pueden llevar. Así que señor Trump, ‘The Rules Have Changed’. ¿Usted, qué opina?

