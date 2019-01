El tenis no es sólo técnica 

Cuando juegas un partido de tenis haces cosas que en muchas oportunidades no le das la verdadera importancia que tiene para toda tu vida.

Uno de los puntos es saludar, saludamos a nuestro adversario cuando no los presentan antes de jugar y cuando terminamos el juego dándole la mano en el caso de los hombres y beso en el caso de las mujeres, y además no importa si ganaste o perdiste es una regla de ética del juego que se debe de respetar siempre.

Cuando jugaba torneos en Argentina, en juveniles, teníamos que invitar al adversario a tomar un refresco si le habías ganado.

En la actualidad todo el mundo se la pasa corriendo en esta vida, el tenis también nos enseña a ser pacientes, a jugar punto por punto a no pensar en el pasado (en la bola que perdí) o en el futuro en la bola que sigue que si gano o pierdo, tengo que pensar en esta bola, no puedo acelerarme ni tampoco bajarme en mi intensidad. Como en todo deporte hay que cumplir normas, pero en este en especial hasta hay que marcar las pelotas uno mismo cuando no hay árbitro, sin duda es un tema muy delicado ya que tienes que ser honesto contigo y el contrario y lo que hagas en la cancha lo vas a hacer fuera de ella.

También hay reglas de cortesía que desgraciadamente no se ven muy seguidas, como por ejemplo, si hay dudas en la marcación, sacar dos bolas más o dársela al contrario, dejar pasar primero a su adversario cuando hay cambio de lado, cuando le sacan a uno no hay que regresar la bola si es mala y si lo haces se debe de decirle a su contrario que saque dos más, porque le molesto y en qué saca es el que no puede tener interrupciones.

En los partidos de tenis tienes que ser muy puntual para jugar tu encuentro, si no es así puedes llegar a perder, y el jugador que llego tarde no debería ni siquiera pedir de jugar por respeto al contrario y al torneo.

En este deporte tienes que ser muy ordenado, hasta hay veces que tienes que llegar a exagerar en este punto, ya que es orden en las cosas que llevas para jugar, como en cada punto que vas a jugar, en tu técnica principalmente.

En la maleta no puede faltarte nada ya que puede ser la causa o motivo por perder un partido.

Creo que hay dos deportes donde el silencio es parte importante tanto para la concentración del partido, como para la gente que ve un partido por respeto a los jugadores.

Nos enseña a ser responsable de nuestros actos, uno la gana o la pierde, nadie de afuera me puede ayudar, el que está en la cancha es el único responsable de ganar o perder, para ello hay que tener humildad y reconocerlo, este punto es esencial para la verdadera formación de la persona, es uno solo contra el mundo y el solo toma sus propias decisiones que en cada partido llegan a pasar de mil decisiones tomadas.

Si el tenis fuera la escuela, nos enseñaría a mantener la calma, desarrollar el temple, vivir el aquí y el ahora sin atormentarnos por el pasado o aterrarnos por el futuro. Cada golpe a la vez.

El tenis nos enseña a ser perseverantes, luchadores, a no entregarnos nunca, a ir siempre por más, a no quejarnos.

Y de seguro qué hay muchas otras cosas más que nos deja este hermoso deporte, para ello los invito a jugarlo.