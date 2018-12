El streaming hace historia

Estamos al borde de la locura, Netflix estrena ya “Roma” en su plataforma este 14 de diciembre. Recordemos que la película será la pieza elegida para representar a México en la noche del Oscar, lo que hace el streaming en estos momentos, no tiene precedente.

Ha armado una estrategia descabellada y exitosa que de pronto, nadie entiende. Por ejemplo, apostó por estrenar en un par de ciudades españolas el día 14 de diciembre la película de Cuarón, en cines no necesariamente de alto calibre (y hasta el momento de escribir esta columna, el acontecimiento era mega seductor para el público), lo cual le ha dado al openfilm un toque brutalmente romántico. Pensemos, Netflix había sido tachado -en festivales como el de Cannes, por ejemplo- de ser un mucho anticinematográfico (porque su plataforma excluye el glamour del ritual de las salas de cine, sobe todo si hablamos de festivales) y de pronto, la marca se pone de acuerdo con pequeñas salas de arte para proyectar una de las películas que sin duda, harán historia en el universo del cine mundial, iberoamericano y mexicano. Además lo hace en España, un país que no figura en los créditos de “Roma”. Es decir, no es ni co-productor. ¿Será por los Goya?

El filme del mexicano es la película Iberoamericana en la noche de los Goya que se llevará a cabo en Sevilla.

Netflix también había sido tachado, sobre todo en México, de estarse volviendo una plataforma que pretendía calidad y se inclinó hacia los novelones (para muestra “Luis Miguel” y “La Casa de las Flores”), sin embargo también en el último trimestre de este 2018 estrenó “Narcos: México”.

La serie en su semana de estreno, aunque tiene a Diego Luna como protagonista, pasó sin pena ni gloria, sin embargo cerró el año con buenos resultados anunciado una segunda temporada. Diego Luna hace un buen papel y no sé si para nuestra desgracia, hace volver los ojos del espectador hacia la evolución del narco mexicano hasta nuestro días (acuérdense que no salíamos de Pablo Escobar).

El paquete televisivo es altamente seductor “Narcos: México” cuenta la historia de Miguel Ángel Félix Gallardo (Luna) y su asociación con el mismísimo Caro Quintero (Tenoch Huerta) quienes lideraron en los años 80 lo que se conoció como el “Cártel Guadalajara”, todo ello en asociación con Amado Carrillo (“Chema” Yazpick). A mi personalmente me gustó cómo está construida la historia, pero no dejo de pensar que el contar las vidas de los narcos (casi todas con más o menos las mismas peripecias) a través de actores que gozan de gran carisma, haga que el público aprenda a perdonarlos. Veremos.