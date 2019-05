El servicio a la comunidad y el voluntariado

¿Que significa ser voluntario? ¿Por qué ser voluntario? ¿Por qué deberías de tomarte el tiempo para ayudar a los demás?

En el 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía determinó que en el país había más de 2 millones de voluntarios trabajando en instituciones u organizaciones sin fines de lucro. De esta manera el Inegi determinó que un voluntario es aquel que hace tareas o se desarrolla en áreas de educación, servicios médicos, sociales, derechos civiles, cuidado del medio ambiente, desarrollo y vivienda sin ninguna remuneración.

Desde 1985 se conmemora o celebra a los voluntarios debido a la invitación hecha por las Naciones Unidas a visibilizar las acciones de los voluntarios en el desarrollo social y económico. Se puede decir que existen dos tipos de voluntarios, los directos y los indirectos. Los directos son aquellos que invierten su tiempo y conocimientos en un área en específico, éstos se encuentran en constante trabajo con la organización o la institución en la que están participando. Los indirectos surgen en momentos de necesidad, en la cual sienten que deben de aportar de manera monetaria o brindando bienes, tales como comida, herramientas y artículos de aseo. Estos normalmente se dan cuando una catástrofe natural surge. Pero, ¿por qué deberíamos ser voluntarios?

El voluntariado va más allá de simples términos usados por el Inegi y la ONU. La idea del voluntariado empieza a introducirse en la vida de un ser humano en sus años de primaria, secundaria y preparatoria. La mayoría podemos llegar a recordar momentos en los cuales nos tocaba llevar chamarras, pantalones, ropa que en general ya no utilizábamos para donarlos a una organización y que ellos la pudieran repartir a personas que la necesitaban. O cuando nos pedían en la lista de útiles traer dos de cada cosa para ayudar a niños en otras escuelas que lo llegaban a necesitar. Y cuando llegó el sismo del 19 de septiembre que nos reunimos para recaudar artículos de aseo y salimos a las calles a ayudar a las personas que se encontraban bajo los escombros. Todos hemos tenido algún tipo de experiencia o acercamiento hacia el voluntariado directo o indirecto.

Aunque al principio realizamos estas labores bajo el nombre de servicio social, y tiende a ser obligatorio, en la escuela millones de jóvenes encuentran gratificante esta idea de retribuir a la sociedad algo de lo mucho que reciben, y al salir de la escuela o mientras la cursan deciden incorporarse a diferentes organizaciones para brindar el tipo de voluntariado directo. Estos jóvenes demuestran ser la verdadera diferencia y cambio en el país. Se encuentran luchando contra las injusticias del sistema establecido tanto en México como en el mundo. Pero al final del día siempre queda la pregunta del ¿por qué? Por qué no ser tú el que cambia la sociedad en la que vivimos. Por qué no poder levantar tu voz ante las injusticias. Por qué no poder ver por los demás y compartir tus conocimientos. Por qué no seguir haciendo este servicio que te inculcaron en la escuela. ¿Por qué no? Si al final del día todos hemos sido voluntarios y es algo que nos nace en tiempos de necesidad. ¿Por qué no, llegar a serlo todos los días?