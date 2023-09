Las series de televisión y los narco corridos han llegado muy lejos. De acuerdo con un estudio de la Revista Science, el narco es el quinto empleador de México con alrededor de 175 mil personas trabajando para los cárteles del País, considerando solo al personal relacionado con la violencia. Con esta cifra, según dicho análisis, se estima que estaría por arriba de cadenas de autoservicio, e incluso de Pemex.

Si bien colaborar para los cárteles se ha convertido en una meta aspiracional gracias a las numerosas series que enaltecen a los jefes y a los narco corridos que presumen de dinero, carros, mujeres y poder, entre otros aspectos, una gran parte de las personas que colaboran para los cárteles lo hacen porque fueron reclutados forzosamente o con engaños.

Cada semana, según el estudio, los cárteles deben sumar a 350 personas a sus filas para sostener sus sistemas en las cadenas bajas, considerando detenciones y asesinatos de sus "colaboradores".

Si bien se trata de estimaciones, al no poder contabilizar a las personas colaboradoras bajo una nómina real o datos de seguridad social, en este sentido hay dos cosas muy importantes que debe considerar el Estado Mexicano si desea combatir al crimen organizado.

El primero de ellos es que no se trata solo de desmantelar a los cárteles identificando y deteniendo a actores clave de estas organizaciones, sino además, debe localizar los sitios donde se entrena a las personas que recluta para así evitar que siga creciendo el ejército.

En segundo lugar, es necesario que las autoridades comiencen a trabajar en dos sentidos: el primero, que emprenda acciones reales y tangibles para ofrecer mejores condiciones de empleo en el País, que permitan a las personas acceder a una vida digna. Para ello también debe trabajarse en erradicar la pobreza y las carencias.

Sin embargo, un punto que valdría la pena considerar sería el legislar sobre las producciones y reproducciones de música y series respecto del narcotráfico. Si bien existe la libertad de expresión de ideas, por qué no poner restricciones sobre qué pueden y qué no pueden contener estos productos para enaltecer a los perpetradores de violencia en el País.

Tal como existen restricciones para evitar las groserías en radio o televisión (que hoy todo mundo ignora), o que se restringen ciertos temas en programas y comerciales en horarios considerados familiares ¿no podría hacerse algo para minimizar la forma en la que se ve al narcotráfico para que deje de ser una aspiración para muchos y muchas jóvenes en el País?

No me lapiden, pero hoy día tampoco sobran las estrategias que impidan que más jóvenes se sumen al narcotráfico cuando las autoridades no están haciendo su parte en hacer frente y crear verdaderas estrategias en busca de desarticular a los cárteles y evitar las desapariciones, que en gran medida responden a los reclutamientos forzados o mediante engaños por parte de los cárteles.

¿Una clara muestra de todo lo mencionado? Los ocho jóvenes a quienes reclutó con engaños y un "sueldo atractivo" el Cartel Jalisco Nueva Generación quienes fueron asesinados en junio pasado, por quienes no hay una sola persona detenida desde entonces.