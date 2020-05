El planeta y la humanidad en crisis

Por José del Pilar, astrónomo

En el artículo anterior hablamos sobre las radiaciones existentes en el planeta por el desequilibrio electromagnético y la tecnología 5G, una combinación que afecta a los seres vivos.

La mayoría de las personas han escuchado especulaciones sobre el COVID-19, las cuales aseguran que fue provocado y planificado para llevar a cabo la maliciosa idea de reducir la población mundial de forma progresiva a partir de este 2020; esto unido a una crisis para desestabilizar la economía mundial y posteriormente tomar el control de cada país a través del fondo monetario internacional; además de desaparecer la moneda local e imponer de forma irreversible su moneda virtual. Toda esta serie de eventos pensada con el fin de comenzar su elaborado plan “El nuevo orden mundial”.

Ante dichas suposiciones muchos se preguntarán por qué, para qué, y de ser así, quién está detrás de todo esto.

Analicemos brevemente los hechos; la OMS (Organización Mundial de la Salud), indica que paralelamente a la pandemia también surgió la “Infodemia”, una corriente de desinformación que se está propagando más rápido incluso que el propio virus. La población está siendo bombardeada por todos lados con información de noticias contradictorias que tergiversan la realidad de los hechos, nos hacen pensar que la verdad es mentira y que las mentiras que nos hacen creer, son la única realidad, dividiendo así la opinión de médicos, científicos, empresarios, políticos, líderes religiosos, y a todas las mentes eruditas o simples en todos los estratos sociales. Con este caos, ¿a quién debemos de creer? ¿en quién podremos confiar? Quizá a la ONU (Organización de las Naciones Unidas), que en la actualidad es utilizada en beneficio propio por las principales familias propietarias de las empresas con mayor influencia en el mundo, esta élite está formada por:

1- Familia Rotschild: propietaria del 70% de los bancos a nivel mundial.

2- Familia Rockefeller: controlan el petróleo y la energía a nivel mundial.

3- Familia Morgan: controlan la industria acerera y eléctrica, así como parte de los movimientos financieros del planeta.

4- Familia Du Pont: controlan parte de la industria armamentista y alimentaria a nivel mundial.

5- Familia Bush: es el más nuevo de los linajes, políticos, especuladores y expertos generadores de conflictos en la política mundial, poseen la mayor parte de la industria armamentística actual.

6- Familia Gates: el linaje que viene; controlan la industria Informática, cibernética y de inteligencia Artificial, pretenden controlar laboratorios farmacéuticos cuánticos.

Todas estas honorables y ejemplares familias coinciden en actividades en común; la Banca del Vaticano es socio de todas sus actividades comerciales, también todos son miembros del Bavarian Iluminati, además son fundadores del club, grupo y foro llamado Bilderberg, donde se reúnen únicamente 130 personalidades cada año para decidir el futuro de la humanidad, donde la prensa no tiene acceso y su sede se encuentra en Leiden, Países Bajos. Otra cosa que tienen en común es el control total de la reserva Federal Estadounidense; así como interferencia y financiación de la OMS, donde sus principales aportadores de fondos son las multinacionales Coca-Cola, Nestlé, la industria farmacéutica y la Fundación Bill & Melinda Gates. Toda esta selecta élite y sumando aproximadamente 100 familias más, son los que ya tienen diseñado el futuro de la humanidad; se especula que la mayor parte de este grupo está en contacto y son genéticamente descendientes de seres de otros planetas. Sea cierto o no, la realidad es que, desde hace aproximadamente 250 años, comenzaron a diseñar su plan, y lo han establecido para este siglo con el nombre de Agenda 21 y Agenda 20-30, refiriéndose a su plan de actuación entre los años 2020 y 2030. Su estrategia acaba de dar inicio con la ya bautizada plandemia del COVID-19, para así poder continuar con la vacunación voluntaria, supuestamente para salvar a la población, comunicándonos que el virus es grave y será recurrente pero que su vacuna todos estaremos a salvo. El principal protagonista de este plan es el gran filántropo Bill Gates, que desde hace más de una década advirtió de esta pandemia; además comentó que será seguido de una vacunación masiva con tecnología inteligente para que ya no nos contagiemos del virus, pero para ello también sería necesario la implantación o tatuaje de un chip supuestamente para controlar las enfermedades; y que también nos serviría para usarlo como identificación y poder realizar todo tipo de trámites y transacciones. Las vacunas —pensadas bajo el pretexto de esta pandemia— ya están preparadas y son confeccionadas con inteligencia artificial y nano-tecnología molecular cuántica.

Podemos ser creyentes o tal vez no, pero reflexionemos ante este versículo del Apocalipsis del Apóstol San Juan. En un pasaje, del capítulo 13, en los versos 16, 17 y 18, podemos encontrar:

“Tanto pequeños como grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibirán una marca en la mano derecha o en la frente, sin que ningún hombre pueda comprar o vender, salvo el que tenga la marca, el nombre de la bestia o la cifra de su nombre… Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es seiscientos sesenta y seis”.

En el próximo capítulo analizaremos quién es en realidad “BILL GATES” y su posible inferencia sobre la humanidad.