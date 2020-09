El país de AMLO que no es

Como se esperaba, el mensaje por el segundo informe de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue una reiteración de lo expresado en su discurso del pasado 1 de julio que conmemoró el segundo aniversario de su triunfo electoral, un compendio de lo que machaca todos los días en las mañaneras y de los triunfalistas spots (como lo hacían todos sus antecesores en el cargo) de la propaganda oficial que 10 días antes de cada informe nos aplican.

Hay, ni duda cabe, una sólida consistencia en la narrativa presidencial del país que anhela y que construye con sus propios datos, pero que en muchos casos no se corresponde con la realidad. No hubo sorpresas. Tampoco novedades y menos autocrítica.

Volvió a mencionar que es el Presidente más “insultado” de la historia, pero que como nunca su gobierno respeta la crítica y la libertad de expresión, aunque ya vetó y multó a la revista Nexos de Héctor Aguilar Camín, uno de sus más agudos críticos. Dijo que él sufrió de fraudes electorales y que por eso se impulsaron reformas para considerar delito grave el desvío de recursos públicos a campañas y los delitos electorales, pero omitió las referencias a los videoescándalos entre los que aparece su hermano Pío recibiendo dinero para Morena. Dijo que hoy las instituciones que imparten justicia son independientes y autónomas, que no son facciosas ni actúan con ánimos vengativos, aunque hoy la Fiscalía General de la República sólo tiene tras las rejas a ex funcionarios (Rosario Robles) y abogados que tuvieron que ver, por ejemplo, con el caso del señor de las Ligas del 2004, cuando René Bejarano recibió dinero para su primera campaña presidencial del 2006. Pese a la cifra récord de homicidios en su gestión (más de 58 mil) hizo un balance positivo de su “nueva estrategia” de combate a la delincuencia. Aseguró que ya no manda la delincuencia ni hay “Genaros Garcías Lunas”, pero nada de haber soltado a Ovidio Guzmán en Culiacán. Que la nueva Guardia Nacional y el Ejército respetan ahora sí los Derechos Humanos, pero olvidó la ejecución extrajudicial ocurrida a manos de militares hace unos días en Tamaulipas.

Como anunció, su mensaje de 45 minutos inició con el tema de la corrupción, que, dijo, era “la peste” que erradicará por completo porque transformar es moralizar y purificar la vida pública, y que por lo pronto, junto con la austeridad y la erradicación de lujos de su gobierno, ya se ahorraron 560 mil millones de pesos que se han redireccionado para ayudar a los pobres.

Pese a las más de 64 mil muertes por el COVID-19, AMLO aprobó a su “equipo de profesionales” a los que dejó el manejo de la pandemia. Insistió en que México ha enfrentado los efectos económicos de la pandemia con una “fórmula única en el mundo”, apoyando directamente a los que menos tienen con entregas de dinero a siete de cada 10 familias, antes que hacer rescates elitistas como en el pasado. Economía moral la llamó. Por eso, dijo, y por las remesas de 40 mil millones de dólares México no se tuvo que endeudar y la recuperación económica “va para arriba”, pese a la caída histórica del PIB, la inversión fija bruta, importaciones, exportaciones, consumo privado y el aumento del desempleo.

Es el país que ve AMLO, pero que la realidad se encarga de negar.

